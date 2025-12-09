Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει πλέον το στρατιωτικό πλεονέκτημα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για «υπερβολικές συζητήσεις χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις σε μια εκτενή συνέντευξη στο Politico που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης. Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία έχει χάσει τον πόλεμο, ο Τραμπ υπέδειξε τις μεγάλες εκτάσεις γης που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός στη χώρα.

«Η Ρωσία έχει το πάνω χέρι. Και πάντα το είχε. Είναι πολύ μεγαλύτερη και ισχυρότερη από αυτή την άποψη. Δίνω τεράστια αναγνώριση στον λαό της Ουκρανίας και στον ουκρανικό στρατό για το θάρρος και τον αγώνα τους. Αλλά σε κάποιο σημείο, το μέγεθος συνήθως κερδίζει και εδώ μιλάμε για τεράστιο μέγεθος», είπε ο Τραμπ.

Trump told Politico Ukraine should hold elections: “It’s been too long, things aren’t going well, it’s time.” He called Russia the stronger side in talks, saying it’s “a much bigger country.” He dismissed Ukraine’s NATO bid as something “never realistic,” and mocked Zelensky for… pic.twitter.com/FkV5uLpVgy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2025

Υπαινίχθηκε ότι το μέγεθος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη την επικράτηση της Ρωσίας στη σύγκρουση.

«Έχασαν εδάφη πολύ πριν φτάσω εγώ εδώ. Έχασαν μια ολόκληρη λωρίδα ακτογραμμής, μεγάλη ακτογραμμή. Έχασαν πολύ έδαφος, και μάλιστα πολύ καλής ποιότητας γη. Σίγουρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό ως νίκη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν επιτευχθεί με τεράστιο οικονομικό και ανθρώπινο κόστος, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες νεκρούς ή τραυματίες και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις. Παρ’ όλα αυτά, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει καταφέρει να θέσει υπό πλήρη έλεγχο ολόκληρη την ανατολική περιφέρεια του Ντονμπάς, έναν πόλεμο που σχεδίαζε να τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές παραμένουν διχασμένοι στο ζήτημα των εδαφών. Είπε επίσης ότι απαιτείται περαιτέρω συζήτηση για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Λοιπόν, θα πρέπει να σοβαρευτεί και να αρχίσει να αποδέχεται πράγματα. Ξέρεις, όταν χάνεις -γιατί χάνει», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη στο Politico.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε κριτική στην Ευρώπη σε πολλαπλά επίπεδα, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες της δεν έχουν κάνει επαρκή προσπάθεια για την εξεύρεση ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ενέτεινε την κριτική του προς την ήπειρο, εμβαθύνοντας την προσέγγισή του που περιγράφεται ήδη στη νέα αμερικανική στρατηγική εθνικής ασφάλειας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα, δίνοντάς της και πολιτισμική διάσταση.

«Μιλάνε πάρα πολύ. Και δεν παράγουν. Μιλάμε για την Ουκρανία. Μιλούν αλλά δεν παράγουν. Και ο πόλεμος συνεχίζεται ξανά και ξανά», είπε ο Τραμπ.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ορισμένα στοιχεία της νέας αμερικανικής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας είναι απαράδεκτα για την Ευρώπη, προτρέποντας τον Τραμπ να αποφύγει τη «μοναχική πορεία».

«Επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι εμείς στην Ευρώπη, και συνεπώς και στη Γερμανία, πρέπει να γίνουμε πολύ πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ σε θέματα πολιτικής ασφάλειας», είπε ο Μερτς.



Πηγή: skai.gr

