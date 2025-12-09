H φωτογραφία του Κύπριου Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μεταμφιεσμένου με περούκα, γυαλιά ηλίου και καπέλο μέσα σε λεωφορείο, έχει γίνει viral στη Μεγαλόνησο...

Διευκρινίσεις για την επίμαχη φωτογραφία έδωσε η Ελεγκτής και εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του Γενικού Ελεγκτή με καπέλο, περούκα και γυαλιά εντασσόταν σε έναν ευρύτερο και οργανωμένο «έλεγχο εμπειρίας πολίτη», ο οποίος είχε προαναγγελθεί εδώ και έναν έως δύο μήνες. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν, όπως εξήγησε, να βιώσουν οι ίδιοι οι ελεγκτές –και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής– τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στις μετακινήσεις τους με τα δημόσια λεωφορεία.

«Δεν επρόκειτο μόνο για τον κ. Παπακωνσταντίνου. Συνολικά 120 άτομα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας συμμετείχαν συντονισμένα, ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδρομές και χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα», σημείωσε η κα Μιχαήλ. Όπως υπογράμμισε, ο Γενικός Ελεγκτής επέλεξε συνειδητά να λάβει μέρος στην όλη διαδικασία, προκειμένου να διαπιστώσει από πρώτο χέρι τι πραγματικά συμβαίνει.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τόνισε ότι οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι επιτρέπουν την αποτύπωση της ουσίας της καθημερινότητας, σε αντίθεση με τους προγραμματισμένους ελέγχους που ενδέχεται να οδηγούν σε μια «ωραιοποιημένη εικόνα», αφού οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι ελέγχονται. Αντίστοιχη πρακτική, όπως ανέφερε, εφαρμόστηκε και στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στα ΤΑΕΠ, και θα συνεχιστεί και σε άλλους τομείς.

Ανδρέα Παπακωνσταντίνου

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που προκάλεσε συζητήσεις, η κα Μιχαήλ ξεκαθάρισε ότι δεν δημοσιοποιήθηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία και δεν υπήρχε καμία πρόθεση να δοθεί στη δημοσιότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης διαρροής.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του γεγονότος ότι «ο Γενικός Ελεγκτής βγήκε από το γραφείο και την υπηρεσία για να συμβάλει έμπρακτα στην προσπάθεια της Ελεγκτικής Υπηρεσίας». Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του συγκεκριμένου ελέγχου αναμένεται να δημοσιοποιηθούν με σχετική έκθεση το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, η κα Μιχαήλ διευκρίνισε ότι ο έλεγχος εμπειρίας πολίτη με τα λεωφορεία δεν σχετίζεται με άλλη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αφορά οικονομικές αξιώσεις εταιρειών λεωφορείων. Όπως είπε, η συγκεκριμένη έκθεση αφορά έλεγχο δείγματος πληρωμών της Διοίκησης του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στο πλαίσιο των συμβάσεων δημόσιων επιβατικών μεταφορών, με την Ελεγκτική Υπηρεσία να επικεντρώνεται αποκλειστικά στα ζητήματα των πληρωμών και όχι στην αξιολόγηση όλων των συμβατικών όρων.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, και αποτελεί έναν από τους ανεξάρτητους θεσμούς του κράτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.