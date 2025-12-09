Ζελένσκι: Έτοιμο το ειρηνευτικό σχέδιο Ουκρανίας-ΕΕ - Σύντομα θα το παρουσιάσουμε στις ΗΠΑ

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της θα είναι σύντομα έτοιμοι να παρουσιάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα «επικαιροποιημένα έγγραφα» ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «όλα εξαρτώνται» από τη βούληση της Ρωσίας να σταματήσει τις μάχες.

«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά σκέλη του σχεδίου είναι πλέον πιο αναπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», έγραψε στο Χ. «Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να καταστήσουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμα και άμεσα.»



Ειδικότερα σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει:

Σήμερα συζητήσαμε ήδη με την ομάδα διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα της χθεσινής δουλειάς στο Λονδίνο, η οποία πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας των Ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό είχε συμφωνηθεί από τους ηγέτες ήδη από χθες.

Εργαζόμαστε πολύ ενεργά σε όλα τα στοιχεία των πιθανών βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου. Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά σημεία του σχεδίου είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα, και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να καταστήσουμε τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφαρμόσιμα και άμεσα.

Είμαστε δεσμευμένοι σε μια πραγματική ειρήνη και παραμένουμε σε συνεχή επαφή με τις ΗΠΑ. Και, όπως επισημαίνουν δικαίως οι εταίροι μας στις διαπραγματευτικές ομάδες, όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να σταματήσει την αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου. Στο προσεχές διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να αποστείλουμε τα επεξεργασμένα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

