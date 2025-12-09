Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα αναφορικά με έναν διπλό πράκτορα του βρετανικού στρατού που διέπραξε δολοφονίες και βασανιστήρια έχοντας διεισδύσει στις τάξεις του IRA κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία, κατηγορεί την MI5 ότι του επέτρεψε να δρα ατιμώρητα.

Η έρευνα, με την ονομασία «Επιχείρηση Κένοβα», που ξεκίνησε το 2016, στην οποία ηγήθηκε η βρετανική αστυνομία, επικεντρώνεται σε δολοφονίες και βασανιστήρια που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1970 και συνδέονται με έναν διπλό πράκτορα γνωστό με την κωδική ονομασία "Stakeknife", καθώς και στον ρόλο που διαδραμάτισαν οι υπηρεσίες ασφαλείας, ιδιαίτερα η MI5, η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών.

Τρεις δεκαετίες σύγκρουσης γύρω από τη βρετανική παρουσία στη Βόρεια Ιρλανδία είχαν ως αποτέλεσμα 3.500 θανάτους πριν από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας το 1998.

Ο "Stakeknife" ήταν επικεφαλής της διαβόητης "nutting squad" (ομάδα θανάτου) του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA). Είχε επωμιστεί την ανάκριση και την εξαφάνιση προδοτών και πληροφοριοδοτών, ενώ ο ίδιος ήταν διπλός πράκτορας.

Η έρευνα εξέτασε 101 δολοφονίες και απαγωγές που συνδέονται με αυτή τη μονάδα.

Αυτός ο πράκτορας του βρετανικού στρατού διέπραξε «τα πιο σοβαρά εγκλήματα που μπορεί να φανταστεί κανείς», κατέληξε η έρευνα.

«Ούτε ο στρατός ούτε η MI5 φαίνονταν ότι ήταν σε θέση να ελέγξουν αποτελεσματικά τον Stakeknife», υπογραμμίζει η έκθεση. Οι έλεγχοι που θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή «αγνοήθηκαν λόγω του αισθήματος πίστης» σε αυτόν τον πράκτορα. «Αυτές οι θολές γραμμές του επέτρεψαν να συνεχίσει να διαπράττει σοβαρά ποινικά αδικήματα για τα οποία δεν οδηγήθηκε ποτέ στη δικαιοσύνη».

Ένας άνδρας που φέρεται να ήταν ο "Stakenife", ο Φρέντι Σκαπατίτσι, πέθανε το 2023 σε ηλικία 77 ετών.

Ο Σκαπατίτσι είχε παραδεχτεί ότι ήταν μέλος του IRA μέχρι το 1990, αλλά αρνήθηκε ότι εργαζόταν για τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Οι συντάκτες της έκθεσης καλούν την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει την ταυτότητα αυτού του πράκτορα, που προστατεύεται από την ιδιότητά του.

Οι συντάκτες της έκθεσης τονίζουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην απόκτηση ορισμένων πληροφοριών.

Η MI5 παρέδωσε πληροφορίες στους ερευνητές με καθυστέρηση. Αυτό αποτελεί «μεγάλη αποτυχία» εκ μέρους της υπηρεσίας πληροφοριών, επέκρινε ο Ίαν Λίβινγκστον, επικεφαλής της Kenova.

«Αυτά τα νέα έγγραφα αποκάλυψαν ότι η MI5 γνώριζε εις βάθος και από πριν για τον Stakeknife από ό,τι μας είχαν πει προηγουμένως», είπε.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ο διευθυντής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

