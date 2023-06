Πούτιν: Η Ρωσία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα με απεμπλουτισμένο ουράνιο

Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα με απεμπλουτισμένο ουράνιο αν τα χρησιμοποιήσει η Ουκρανία «εάν αρχίσει να τα χρησιμοποιεί η Ουκρανία» απείλησε την Τρίτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προμηθεύσουν την Ουκρανία αυτού του τύπου τα όπλα.



Ο Ρώσος πρόεδρος αρνήθηκε να πει, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με στρατιωτικούς συντάκτες και στρατιωτικούς μπλόγκερς που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, αν η Μόσχα θα εξαπολύσει μια νέα επίθεση στην Ουκρανία ως απάντηση της αντεπίθεσης του Κιέβου, λέγοντας ότι τα σχέδια της Ρωσίας θα εξαρτηθούν από τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Ο Πούτιν υπερασπίσθηκε δε την εντολή του υπουργείου Άμυνας (Σεργκέι Σοϊγκού) προς τις ρωσικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες να υπογράψουν συμβάσεις με το υπουργείο πριν την 1η Ιουλίου, κάτι που ο επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner αρνήθηκε να κάνει.

Ο ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι η οργάνωση του δεν θα υπογράψει σύμβαση με το υπουργείο. Δήλωσε δε νωρίτερα, «ότι δεν είναι βέβαιος αν οι άνδρες του θα συνεχίσουν να πολεμούν στην Ουκρανία» εν μέσω της σκληρής αντιπαράθεσης στην οποία βρίσκεται εδώ και καιρό με το υπουργείο Άμυνας.

Ο Πούτιν σημείωσε μάλιστα, ότι η Ρωσία σκέφτεται τώρα να αποχωρήσει από τη συμφωνία για τα σιτηρά, καθώς «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παράτασή της». Ισχυρίστηκε πως η Μόσχα «εξαπατήθηκε» όσον αφορά την εφαρμογή των τμημάτων της συμφωνίας που αφορούν τις δικές της εξαγωγές.

Ο Πούτιν είπε ότι η συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών και της Τουρκίας, προοριζόταν να βοηθήσει «φιλικές» χώρες στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, αλλά ότι η Ευρώπη ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ουκρανικών σιτηρών, παρέχοντας μια βασική πηγή συναλλάγματος για το Κίεβο.



Putin: "We have a lot of depleted uranium munitions, we will use them in response. There is no need for their preventive use."

