Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 100 νεκροί από ναυάγιο σκάφους

Ένα σκάφος ανατράπηκε στη βόρεια Νιγηρία σκοτώνοντας τουλάχιστον 100 ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων εντείνονται.

Το σκάφος ανατράπηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στον ποταμό Νίγηρα κοντά στη γειτονική χώρα του Νίγηρα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Κουάρα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Al Jazeera ότι το σκάφος, που ταξίδευε κατά μήκος του ποταμού Νίγηρα, μετέφερε καλεσμένους ενός γάμου που επέστρεφαν το πρωί της Δευτέρας στην πολιτεία Κουάρα από το Νίγηρα.

