«Κατηγορώ» ΟΗΕ: Το Ισραήλ ενδέχεται να έχει παραβιάσει θεμελιώδεις αρχές των νόμων του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

«Η απαίτηση να επιλέγονται μέσα και μέθοδοι πολέμου που να αποφεύγουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούν τις βλάβες σε αμάχους φαίνεται ότι παραβιάζονταν διαρκώς στην εκστρατεία βομβαρδισμών εκ μέρους του Ισραήλ»,

IDF

Ισραηλινές δυνάμεις ενδέχεται να παραβίασαν επανειλημμένα θεμελιώδεις αρχές των νόμων του πολέμου και δεν διέκριναν ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές κατά τη στρατιωτική εκστρατεία τους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε έκθεση για έξι ισραηλινές επιθέσεις που προκάλεσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων και καταστροφές πολιτικών υποδομών, το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει πως οι ισραηλινές δυνάμεις «ενδέχεται να έχουν παραβιάσει συστηματικά τις αρχές της διακριτικής αντιμετώπισης, της αναλογικότητας και των προφυλάξεων σε επιθέσεις».

«Η απαίτηση να επιλέγονται μέσα και μέθοδοι πολέμου που να αποφεύγουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούν τις βλάβες σε αμάχους φαίνεται ότι παραβιάζονταν διαρκώς στην εκστρατεία βομβαρδισμών εκ μέρους του Ισραήλ», ανακοίνωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Την περασμένη εβδομάδα το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε ανακοινώσει πως ο φόνος αμάχων στη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης για την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, όμως το ίδιο ισχύει και για την κράτηση ομήρων από Παλαιστίνιους μαχητές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

