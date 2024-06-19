Ισραηλινές δυνάμεις ενδέχεται να παραβίασαν επανειλημμένα θεμελιώδεις αρχές των νόμων του πολέμου και δεν διέκριναν ανάμεσα σε αμάχους και μαχητές κατά τη στρατιωτική εκστρατεία τους στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σε έκθεση για έξι ισραηλινές επιθέσεις που προκάλεσαν μεγάλο αριθμό θυμάτων και καταστροφές πολιτικών υποδομών, το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρει πως οι ισραηλινές δυνάμεις «ενδέχεται να έχουν παραβιάσει συστηματικά τις αρχές της διακριτικής αντιμετώπισης, της αναλογικότητας και των προφυλάξεων σε επιθέσεις».

«Η απαίτηση να επιλέγονται μέσα και μέθοδοι πολέμου που να αποφεύγουν ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούν τις βλάβες σε αμάχους φαίνεται ότι παραβιάζονταν διαρκώς στην εκστρατεία βομβαρδισμών εκ μέρους του Ισραήλ», ανακοίνωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Την περασμένη εβδομάδα το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχε ανακοινώσει πως ο φόνος αμάχων στη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης για την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, όμως το ίδιο ισχύει και για την κράτηση ομήρων από Παλαιστίνιους μαχητές σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

