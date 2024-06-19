Βραζιλία: Σκοτώθηκε 9χρονος αναβάτης σε δοκιμαστικά αγώνων!

Την τραγική είδηση έδωσαν στη δημοσιότητα οι διοργανωτές του αγώνα, στον οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει.



Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την πρώτη ελεύθερη προπόνηση του τέταρτου γύρου του Honda Junior SuperBike Brazil Cup. Το παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο, μετά από πτώση στην πίστα που φιλοξενεί τακτικά αγώνες της Formula 1 και οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.



«Η SuperBike Brasil ανακοινώνει, με μεγάλη θλίψη και λύπη, τον θάνατο του αναβάτη Λορέντσο Σομαστσίνι. Ολόκληρη η ομάδα της SuperBike Brasil είναι απογοητευμένη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Λορέντσο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.





Ο προπονητής του και πρώην οδηγός, Ντιέγκο Πιερλουίτζι, τον αποχαιρέτησε δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα: «Με συντετριμμένη καρδιά και ψυχή πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Θα μου λείψεις πολύ, Λολίτο».



Ο Πιερλουίτζι δήλωσε ότι το δυστύχημα «ήταν μια ατυχία που προέκυψε από συνδυασμό παραγόντων», δεδομένου ότι ο εκλιπών, «έπεσε με χαμηλή ταχύτητα στην πιο αργή καμπύλη του σιρκουί».



Το Honda Junior Cup συγκεντρώνει αναβάτες ηλικίας 8 έως 16 ετών σε προσαρμοσμένες μοτοσυκλέτες 160 cc, των οποίων τα πεντάλ και το τιμόνι έχουν τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος κάθε παιδιού και μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητες τα 100 χλμ./ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.