Πούτιν: Στην FSB ο έλεγχος εισόδου ξένων πλοίων στα ρωσικά λιμάνια

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θέτει υπό τον άμεσο έλεγχο της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB την είσοδο όλων των ξένων πλοίων σε ρωσικά λιμάνια.

Ειδικότερα, το διάταγμα αναφέρει ότι η άδεια από τις λιμενικές αρχές για την είσοδο ξένων πλοίων θα πρέπει να εγκρίνεται από την FSB, η οποία αποτελεί τον κύριο διάδοχο της σοβιετικής KGB. Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση του διατάγματος τη Δευτέρα.

Μέχρι πρότινος, οι κανόνες εισόδου καθορίζονταν από το υπουργείο Μεταφορών και ίσχυαν ειδικές διαδικασίες για λιμάνια που βρίσκονταν δίπλα σε ναυτικές βάσεις, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η διατύπωση του νέου διατάγματος καθιστά σαφές ότι θα ισχύει για όλα τα λιμάνια. Δεν διευκρινίζεται κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την αλλαγή αυτή.

Τα ρωσικά πλοία, καθώς και τα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις, παρακολουθούνται στενά από τη Δύση.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε το ανώτατο όριο τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιπλέον κυρώσεις τη Ρωσία και τους αγοραστές των εξαγωγών της, εκτός αν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.