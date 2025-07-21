Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ εάν οι πρόεδροι της Ρωσίας και των ΗΠΑ βρεθούν και οι δύο στο Πεκίνο ταυτόχρονα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα για τις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί για το αν ο Τραμπ σχεδιάζει να πάει.

«Γνωρίζετε ότι προετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι στο Πεκίνο, ο πρόεδρός μας προετοιμάζεται για αυτό το ταξίδι... Αλλά δεν έχουμε ακούσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα πάει επίσης εκεί, στο Πεκίνο», δήλωσε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε αν οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να συναντηθούν, ενδεχομένως και σε τριμερή μορφή με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Εάν (ο Τραμπ) είναι εκεί, τότε, φυσικά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα τεθεί το ζήτημα της σκοπιμότητας της διεξαγωγής μιας συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η εφημερίδα Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα προετοιμάζεται για τη διοργάνωση μιας συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν. Ο Πούτιν και ο Τραμπ έχουν μιλήσει τουλάχιστον έξι φορές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ μιας συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ τους, αλλά αυτό θα απαιτούσε προσεκτική προετοιμασία για να αποφέρει αποτελέσματα.

Υπέρ η Ρωσία ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά οι θέσεις των δύο πλευρών ήταν διαμετρικά αντίθετες, επομένως υπάρχει πολλή διπλωματική δουλειά που πρέπει να γίνει.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι το Κίεβο έχει στείλει στη Μόσχα προσφορά για τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα και ότι επιθυμεί να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Ο Πεσκόφ, δήλωσε ότι μόλις υπάρξει οριστική συμφωνία για την ημερομηνία του επόμενου γύρου συνομιλιών, τότε η Μόσχα θα την ανακοινώσει.

«Υπάρχει το προσχέδιο του υπομνήματός μας, υπάρχει ένα προσχέδιο υπομνήματος που έχει παραδοθεί από την ουκρανική πλευρά. Θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και συνομιλίες για αυτά τα δύο προσχέδια, τα οποία μέχρι στιγμής είναι διαμετρικά αντίθετα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Υπενθυμίζεται ότι Ουκρανία και Ρωσία πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, στις 16 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου, που οδήγησαν στην ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και των λειψάνων νεκρών στρατιωτών. Ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο προς μια εκεχειρία ή μια διευθέτηση που θα τερματίσει σχεδόν τρεισήμισι χρόνια πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.