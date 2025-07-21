Το θερινό φεστιβάλ μουσικής του Μεγάρου της Καζέρτα ανακοίνωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη για τις 27 Ιουλίου συναυλία του διάσημου Ρώσου μαέστρου Βαλέρι Γκεργκίεφ (Valery Gergiev) ακυρώνεται, μετά από κύμα αντιδράσεων για τη φιλοκαθεστωτική του στάση σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Italy canceled Valery Gergiev’s July 27 concert over his support for Putin and Russia’s war against Ukraine—his first planned return to a Western stage since the invasion. pic.twitter.com/F53K88sKiT July 21, 2025

Κατά της συμμετοχής του Γκεργκίεφ - γενικού διευθυντή και καλλιτεχνικού διευθυντής των θεάτρων Μαριίνσκι και Μπολσόι - στο φετινό ιταλικό φεστιβάλ, είχε ταχθεί πρώτη με άρθρο της στην εφημερίδα La Repubblica η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

Στη συνέχεια, σειρά από νομπελίστες είχαν απευθύνει έκκληση στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να παρέμβει, με το ίδιο αίτημα,

Όλοι τους είχαν υπογραμμίσει ότι ο διεθνούς φήμης μαέστρος στήριζε ανέκαθεν την πολιτική και τις επιλογές του Βλαντίμιρ Πούτιν και εξασφάλισε ουσιαστική βοήθεια από τον ρωσικό κρατικό μηχανισμό.

Η ακύρωση της συναυλίας του αιτιολογήθηκε και με την βούληση να αποφευχθούν τυχόν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.