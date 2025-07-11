Κομισιόν: Προτείνει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο 15% κάτω από τη μέση παγκόσμια τιμή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή την επιβολή κυμαινόμενου πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο θα διαμορφώνεται στο 15% κάτω από τον μέσο όρο της τιμής του αργού πετρελαίου των προηγούμενων τριών μηνών, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία πιέζουν εδώ και δύο μήνες τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) να μειώσουν το ανώτατο όριο, καθώς η πτώση στις τιμές των συμβολαίων πετρελαίου είχε καταστήσει το ισχύον όριο των 60 δολαρίων ανά βαρέλι σε μεγάλο βαθμό άνευ αντικειμένου. Από τότε το Brent έχει ανακάμψει ελαφρώς και έκλεισε την Παρασκευή στα 70,36 δολάρια το βαρέλι.

Το ανώτατο όριο τιμής της G7, που είχε στόχο να περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμφωνήθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο του 2022.

Το νέο κυμαινόμενο πλαφόν θα αναθεωρείται ανά τρίμηνο βάσει του μέσου όρου τιμής της περιόδου, ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τεχνικές λεπτομέρειες της πρότασης πρέπει ακόμη να συζητηθούν, αλλά η ιδέα φαίνεται να καθησυχάζει τις ανησυχίες κρατών-μελών με ισχυρό ναυτιλιακό τομέα της ΕΕ, δηλαδή της Μάλτας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Ευρωπαίων ηγετών, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει συμφωνήσει να μειώσει το όριο, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να προχωρούν μόνοι τους.

Η τιμή του ρωσικού αργού τύπου Urals παρέμεινε την Παρασκευή δύο δολάρια κάτω από το όριο των 60 δολαρίων.

Το πλαφόν απαγορεύει το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης εφόσον η τιμή του είναι πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι, και απαγορεύει σε ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες να διαχειρίζονται τέτοια φορτία παγκοσμίως, εκτός αν έχουν πωληθεί κάτω από το όριο.

Η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει τον Ιούνιο τη μείωση του ανώτατου ορίου από τα 60 στα 45 δολάρια το βαρέλι, στο πλαίσιο του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει αποκτήσει καλή εμπειρία στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ένα κυμαινόμενο πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, εφόσον τελικά εφαρμοστεί από την ΕΕ.

Οι κυρώσεις της ΕΕ πρέπει να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα κράτη-μέλη για να τεθούν σε ισχύ.

Πηγή: skai.gr

