Η προεδρία της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προσκάλεσε τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών Άσαντ Χασάν αλ Σιμπάνι να επισκεφθεί τη Μόσχα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον μεταβατικό ηγέτη της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα.

Η Ρωσία ήταν ο κύριος υποστηρικτής του Μπασάρ αλ Άσαντ, του πρώην προέδρου που ανατράπηκε από τον Σάρα τον Δεκέμβριο, και ελπίζει να διατηρήσει τη χρήση των ναυτικών και αεροπορικών βάσεών της στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

