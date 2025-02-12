Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την υποστήριξή του στην «ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της Συρίας στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον μεταβατικό Σύρο πρόεδρο Αχμέντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα θέλει να διατηρήσει τις δύο σημαντικές στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία παρά τη διαφυγή στη Ρωσία του έκπτωτου προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας τον περασμένο Δεκέμβριο από έναν συνασπισμό ενόπλων οργανώσεων υπό τους ισλαμιστές.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον αλ Σάρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε «τη σημασία να εφαρμοστεί ένα σύνολο μέτρων για τη βιώσιμη εξομάλυνση» στη Συρία και για «την ενεργοποίηση του διασυριακού διαλόγου», δήλωσε η ρωσική προεδρία σε ανακοίνωση.

Η Ρωσία επικρίθηκε έντονα για τη στρατιωτική της επέμβαση στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία από το 2015 προκειμένου να διασώσει τον σύμμαχό της Μπασάρ αλ Άσαντ. Συμμετείχε στην ανελέητη καταστολή των ανταρτών, διεξάγοντας ειδικότερα καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα.

Για πρώτη φορά μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, επίσημη ρωσική αντιπροσωπεία μετέβη στη Δαμασκό στα τέλη Ιανουαρίου και είχε δηλώσει και εκεί την υποστήριξή της στην «ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία» της Συρίας.

Από την πλευρά τους, οι νέες συριακές αρχές είχαν ζητήσει από τη Ρωσία να «διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος».

Πηγή: skai.gr

