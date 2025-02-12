Ο Ζελένσκι ελπίζει να επιτευχθεί συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ στο Μόναχο αυτή την εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά με τις ΗΠΑ στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια αργότερα αυτή την εβδομάδα, αφού ένας κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος του παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο συμφωνίας στο Κίεβο την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου ότι είχε μια παραγωγική και εποικοδομητική συζήτηση με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ. Είπε, επίσης ότι δεν συζήτησαν τους φυσικούς πόρους στα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, από την πλευρά του, δήλωσε σήμερα ότι μια κρίσιμη συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αφήσει στην Ουκρανία μια «ασπίδα ασφαλείας» μόλις τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως απόδειξη ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αποφασισμένη να τερματίσει τον πόλεμο και ως μήνυμα ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.