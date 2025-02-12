Τραμπ: Ζητεί από τον βασιλιά της Ιορδανίας να πιέσει τη Χαμάς για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα να εξασφαλίσει ότι οι μαχητές της Χαμάς καταλαβαίνουν τη "σοβαρότητα της κατάστασης" στη Γάζα, εάν οι όμηροι δεν αφεθούν ελεύθεροι έως το Σάββατο που είναι η καταληκτική ημερομηνία, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι η Χαμάς πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των Αμερικανών, μέχρι το Σάββατο, και ζήτησε τη βοήθεια του βασιλιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς, όπως και οι ηγέτες της περιοχής, καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι δύο ηγέτες είχαν «μια θερμή και παραγωγική συνάντηση εργασίας στον Λευκό Οίκο» την Τρίτη, τονίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.