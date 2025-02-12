Ουκρανία: Υψηλόβαθμος αξιωματούχος συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε υψηλόβαθμο αξιωματούχο στο κέντρο αντιτρομοκρατίας της τον οποίο υποπτεύεται ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ο αξιωματούχος ήταν ο επικεφαλής του κέντρου και εργαζόταν για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας FSB, όπως ανέφερε η SBU στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Δεν τον κατονόμασε.

«Χρησιμοποιήσαμε κρυπτογραφημένο λογισμικό για να μπούμε στις συσκευές του. "Ζούσαμε" διαρκώς μαζί του… Και καταφέραμε να τεκμηριώσουμε ποιοτικά τη συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών στον εχθρό», δήλωσε ο επικεφαλής της SBU Βασίλ Μαϊλούκ.

Η υπηρεσία ασφαλείας ηχογράφησε τουλάχιστον 14 τέτοια επεισόδια και συνέλαβε τον αξιωματούχο για προδοσία, είπε ο Μαϊλούκ.

Ο αξιωματούχος εργαζόταν για την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας από το 2014 και στρατολογήθηκε από την FSB το 2018 στη Βιέννη, ανέφερε η SBU.

Δεν είχε διενεργήσει ενεργές κατασκοπευτικές δραστηριότητες προτού η ρωσική FSB αποκαταστήσει την επαφή μαζί του τον Δεκέμβριο, είπε η SBU, προσθέτοντας πως παρακολουθούσε την επικοινωνία αυτή.

Ο Μαϊλούκ είπε πως η SBU είχε στείλει λανθασμένες πληροφορίες στη Μόσχα στη διάρκεια της επιχείρησής της προκειμένου να πιάσει τον φερόμενο ως κατάσκοπο, δεν ανέφερε όμως λεπτομέρειες.

Στη διάρκεια των τριών χρόνων του πλήρους κλίμακας πολέμου με τη Ρωσία, Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει πολλές επιχειρήσεις για την αποκάλυψη πρακτόρων που στρατολογήθηκαν από τη Μόσχα.

Η Ουκρανία τους κατηγορεί για κατασκοπεία, παροχή συντεταγμένων στρατιωτικών στόχων, πυρπόληση στρατιωτικών οχημάτων και άλλες κακόβουλες δραστηριότητες.

Η SBU δήλωσε πως η Ρωσία ανέθεσε στο κατασκοπευτικό δίκτυό της, στο οποίο ανήκε ο αξιωματούχος που συνελήφθη, να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τη γνώση από την Ουκρανία των ρωσικών κινήσεων στην πρώτη γραμμή, καθώς και για κρίσιμες υποδομές και τις συνέπειες ρωσικών πληγμάτων βαθιά μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας.

Πληροφορίες σχετικά με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία και τον οπλισμό της Ουκρανίας ήταν επίσης θέματα ενδιαφέροντος.

«Ο αξιωματούχος εργάστηκε για τον εχθρό όχι μόνο για ιδεολογικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους», ανέφερε η SBU.

Η SBU κατηγόρησε επίσης πρόσφατα Ρώσους κατασκόπους ότι ενορχήστρωσαν εκρήξεις σε γραφεία στρατολόγησης σε όλη την Ουκρανία με σκοπό να υπονομεύσουν την προσπάθεια αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

