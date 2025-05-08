Πούτιν προς Πάπα Λέοντα: Θέλουμε εποικοδομητικό διάλογο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τον νέο Πάπα Λέοντα για την εκλογή του την Πέμπτη, και δήλωσε ότι εμπιστεύεται τη διατήρηση του εποικοδομητικού διαλόγου, βασισμένου στις χριστιανικές αξίες, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται το Κρεμλίνο.

«Είμαι βέβαιος ότι ο εποικοδομητικός διάλογος και η αλληλεπίδραση που έχει καθιερωθεί μεταξύ Ρωσίας και Βατικανού θα αναπτυχθεί περαιτέρω με βάση τις χριστιανικές αξίες που μας ενώνουν», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Πηγή: skai.gr

