Γάλλοι μισθοφόροι βρίσκονται στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό και η εμφάνιση του τακτικού στρατού εκεί αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την παγκόσμια σύγκρουση, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η δήλωση του Ρώσου προέδρου έρχεται μία μέρα μετά αφού ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε ότι έχει υπογράψει έγγραφα που επιτρέπουν σε Γάλλους στρατιωτικούς εκπαιδευτές να επισκεφθούν σύντομα κέντρα εκπαίδευσης στην Ουκρανία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την πρωτοβουλία της Γαλλίας να στείλει εκπαιδευτές στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες», δήλωσε ο Σίρσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, μετά τις συνομιλίες που είχε μέσω βιντεοκλήσης με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Έχω ήδη υπογράψει τα έγγραφα που θα επιτρέψουν στους πρώτους Γάλλους εκπαιδευτές να επισκεφθούν τα κέντρα εκπαίδευσής μας και να εξοικειωθούν με τις υποδομές και το προσωπικό».

Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες αν η Δύση επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει στη Ρωσία

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε τη Δύση ότι αν επιτρέψει στην Ουκρανία να κάνει χρήση δυτικών όπλων για να επιτεθεί σε ρωσικό έδαφος ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες».

Μάλιστα, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η τελευταία επίθεση της Ρωσίας στην περιοχή Χάρκοβο της Ουκρανίας οφείλεται στο γεγονός ότι η Δύση αγνόησε τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας να μην επιτρέψει στην Ουκρανία να χτυπήσει τη γειτονική ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ. «Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να συνειδητοποιήσουν τι είδους παιχνίδι παίζουν», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος.

Θα πρέπει να θυμούνται ότι, κατά κανόνα, πρόκειται για μικρές, πολύ πυκνοκατοικημένες χώρες», είπε ο Πούτιν μετά από κρατική επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με το Interfax. «Αυτός είναι ο παράγοντας που πρέπει να έχουν κατά νου πριν μιλήσουν για πλήγμα σε ρωσικό έδαφος».

Ο Πούτιν κατηγόρησε επίσης την Ουκρανία ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αναφέροντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν θέλουν να συμφωνήσουν, αλλά προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να διενεργήσει εκλογές μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η μόνη νομιμοποιημένη εξουσία αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι το κοινοβούλιο και ότι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου είναι αυτός που πρέπει να αναλάβει τα ηνία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.