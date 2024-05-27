Γάλλοι στρατιωτικοί εκπαιδευτές θα επισκεφτούν κέντρα εκπαίδευσης στην Ουκρανία

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει υπογράψει έγγραφα που επιτρέπουν σε Γάλλους στρατιωτικούς εκπαιδευτές να επισκεφθούν σύντομα κέντρα εκπαίδευσης στην Ουκρανία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω την πρωτοβουλία της Γαλλίας να στείλει εκπαιδευτές στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς στρατιώτες», δήλωσε ο Σίρσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, μετά τις συνομιλίες που είχε μέσω βιντεοκλήσης με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Έχω ήδη υπογράψει τα έγγραφα που θα επιτρέψουν στους πρώτους Γάλλους εκπαιδευτές να επισκεφθούν τα κέντρα εκπαίδευσής μας και να εξοικειωθούν με τις υποδομές και το προσωπικό».

Ο Σίρσκι δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες αλλά είπε ότι πιστεύει πως η αποφασιστικότητα της Γαλλίας θα ενθαρρύνει και άλλους εταίρους να συμμετάσχουν στο «φιλόδοξο έργο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άνοιξε την πόρτα για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία και στη διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου πρότεινε ότι ένας τομέας στον οποίο τα στρατεύματα της Δύσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν, θα ήταν η εκπαίδευση Ουκρανών στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters, το Γαλλικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε: «όπως έχει αναφερθεί ήδη πολλές φορές, η εκπαίδευση σε ουκρανικό έδαφος είναι ένα από τα έργα που συζητήσαμε στη διάσκεψη για την υποστήριξη της Ουκρανίας που συγκλήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 26 Φεβρουαρίου.

«Όπως όλα τα προγράμματα που συζητήθηκαν εκείνη την περίοδο, αυτός ο τομέας συνεχίζει να είναι αντικείμενο εργασίας με τους Ουκρανούς, ιδιαίτερα για να κατανοήσουμε ακριβώς τις ανάγκες τους».

