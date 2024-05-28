Το κοινοβούλιο της Δανίας καταψήφισε νομοσχέδιο για την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, αφού ο υπουργός Εξωτερικών της δήλωσε ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ανεξάρτητη χώρα.

Το νομοσχέδιο της Δανίας προτάθηκε για πρώτη φορά στα τέλη Φεβρουαρίου από τέσσερα αριστερά κόμματα.

«Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος για τον μοναδικό λόγο ότι δεν υπάρχουν πραγματικά οι προϋποθέσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν όταν το νομοσχέδιο συζητήθηκε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο τον περασμένο Απρίλιο.

«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα, αλλά ευχόμαστε να έρθει μια μέρα που θα μπορούμε», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν, ο οποίος δεν ήταν παρών στην ψηφοφορία την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε αντίθεση με τη Δανία, Ισπανία, Νορβηγία και Ιρλανδία έλαβαν την ιστορική απόφαση και αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, όπως είχαν δηλώσει, προκείμενου όπως αναφέρουν να εντείνουν τη διεθνή πίεση στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

