Θερινή κατασκηνωτική περίοδος 2024 e- ΕΦΚΑ: Μέχρι πότε η υποβολή αιτήσεων

Την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2024 τόσο για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, όσο και για τα παιδιά με αναπηρία, που πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/aiteseis-kataskenoseon-2024.

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι πέντε κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας, κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα.

O συνολικός αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2024 ανέρχεται στις 36.000 θέσεις για όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους.

Σημειώνεται ότι, εφέτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά συμπεριληπτικές κατασκηνώσεις, δηλαδή τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και τα παιδιά με αναπηρία θα είναι μαζί.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο λειτουργίας μίας κοινωνίας συμπερίληψης, όπου η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, η αναγνώριση και ο σεβασμός τής διαφορετικότητάς τους, αποτελούν υψηλή προτεραιότητα. Αυτό αφορά στην 1η, 3η, 4η και 5η περίοδο. Εξακολουθεί να υπάρχει η 6η περίοδος, που αφορά αποκλειστικά παιδιά με αναπηρία, με περιορισμένες θέσεις.

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά σε έμμεσα μέλη, ηλικίας 6 έως 16 ετών, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και παιδιά εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ, για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

- η 1η κατασκηνωτική περίοδος (15/6/2024-30/6/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία

- η 2η κατασκηνωτική περίοδος (1/7/2024-15/7/2024) αποκλειστικά για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

- η 3η κατασκηνωτική περίοδος (16/7/2024-30/7/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία

- η 4η κατασκηνωτική περίοδος (31/7/2024-14/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία

- η 5η κατασκηνωτική περίοδος (15/8/2024-29/8/2024) για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με αναπηρία

- η 6η κατασκηνωτική περίοδος (25/08/2024-3/9/2024) αφορά αποκλειστικά παιδιά με αναπηρία και περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις των ανωτέρω ημερομηνιών ανά κατασκηνωτική επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το χρονικό διάστημα διαμονής στην κατασκηνωτική επιχείρηση είναι 15 ημέρες για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 10 ημέρες για τα παιδιά με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων των ενταχθέντων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στον e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα για το έτος 2024.

Ειδικότερα:

α) Οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΞΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του Τομέα τ. ΤΥΔΚΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Διευθύνσεων του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΠΔΑ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΠΔΕ και οι ενεργοί ασφαλισμένοι & συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΙΤ, οι άμεσα συνταξιούχοι, λόγω θανάτου του ή των γονέων τους, ηλικίας 6-16 ετών, των ως άνω φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν κάνουν χρήση της παροχής από οποιονδήποτε άλλον φορέα για το έτος 2024.

β) Παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων και υπαλλήλων του Οργανισμού με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) Παιδιά, ηλικίας 6-16 ετών, δικαιούχων υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων του e- ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης για συγκεκριμένη επιχείρηση και κατασκηνωτική περίοδο οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ, μέσω αυτόματης διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την 10ή/6/2024, οπότε, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία πρέπει να υπογραφεί και να παραδοθεί κατά την άφιξη στην κατασκήνωση.

