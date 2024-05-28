Το Βραβείο Ειρήνης Βεστφαλίας στον Εμμανουέλ Μακρόν

Σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και τον κόσμο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τιμάται στο Μύνστερ με το σημαντικό γερμανικό βραβείο υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.Όλα τα βλέμματα σήμερα στη Γερμανία είναι στραμμένα στην ιστορική πόλη του Μύνστερ, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, παραλαμβάνει το σημαντικό γερμανικό Βραβείο Ειρήνης της Βεστφαλίας. Στην ίδια πόλη όπου το 1648 υπογράφηκε η Ειρήνη της Βεστφαλίας, κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας.



Ένα βραβείο που αποδεικνύει έμπρακτα «τη γαλλογερμανική αγάπη» όπως ανέφερε στην πανηγυρική ομιλία του ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ απευθυνόμενος προς τον τιμώμενο Γάλλο ομόλογό του, τον «φίλο του» Εμανουέλ Μακρόν, επαινώντας την πολιτική του δέσμευση για την Ευρώπη και την ειρήνη. «Δεν είσαι απλά άνθρωπος της πράξης, αλλά της θαρραλέας πράξης, μιλάς για ορίζοντες» ανέφερε ο Γερμανός πρόεδρος επαινώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν με θερμά λόγια και αναφορές στον Βίκτωρα Ουγκώ.



Σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε σημείο καμπής και το Κίεβο σε εξαιρετικά δύσκολη θέση δύο χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Και την ίδια ώρα με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να παραμένει έκρυθμη, το Ισραήλ να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση για την επικείμενη επίθεση στη Ράφα και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί άλλη μια ανθρωπιστική καταστροφή εν εξελίξει. Κι όλα αυτά ενώ οι γαλλογερμανικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει κρίσεις, τις οποίες και οι δύο πλευρές προσπαθούν να υπερβούν παρά τις διαφωνίες.

«Ακούραστη δέσμευση» του Μακρόν για την Ουκρανία

Ο Μακρόν πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία αυτές τις ημέρες. Η απόφαση της Γερμανίας να του απονείμει το Βραβείο Ειρήνης της Βεστφαλίας δεν είναι τυχαία και γίνεται με φόντο το πρώτο μεγάλο πολεμικό μέτωπο της εποχής μας, την Ουκρανία. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της απονομής ο Εμμανουέλ Μακρόν βραβεύεται «για την ακούραστη δέσμευσή του για τον περιορισμό της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία κατά την αρχική φάση της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία».



Αλλά και για τη διαρκή δέσμευσή του για διάλογο και προώθηση της ειρήνης, όπως επισημάνθηκε και κατά τη βράβευση, χαρακτηρίζοντας τον Μακρόν «αληθινό Ευρωπαίο»



Η βράβευση αυτή λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη συμβολική αξία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι πρόσφατα υπήρξε έντονη διάσταση απόψεων μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου ως προς τη συνέχιση της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να μην αποκλείει ακόμη και μια ενδεχόμενη αποστολή χερσαίων δυνάμεων εάν χρειαστεί, με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς να το απορρίπτει ρητά.

Επιφανείς προσκεκλημένοι και public viewing

Πάνω από 340 είναι οι υψηλοί προσκεκλημένοι στο Μύνστερ για την ιστορική αυτή ημέρα, μεταξύ αυτών ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να συναντηθεί και με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο περιθώριο των εορτασμών.



Την ίδια ώρα ακριβώς έξω από το δημαρχείο της πόλης απλοί πολίτες βρέθηκαν από νωρίς συγκεντρωμένοι για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα εκδηλώθηκαν και διαμαρτυρίες πολιτών με αντιπολεμικά συνθήματα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι στον ύψιστο βαθμό επιφυλακής, με ελικόπτερα της αστυνομίας να περιπολούν διαρκώς από τον αέρα την ευρύτερη περιοχή.



Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης απονέμεται επίσης και ένα σημαντικό βραβείο 100.000 ευρώ στο Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα Νεολαίας, ένα ίδρυμα στο πρότυπο του Γαλλογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Στο πρότυπο αυτών των δύο έχει συσταθεί και το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ο δεύτερος Γάλλος πρόεδρος που παραλαμβάνει το Βραβείο Ειρήνης της Βεστφαλίας μετά τον Ζισκάρ ντ’ Εστέν το 2006. Το 2020 το ίδιο βραβείο είχε απονεμηθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ, τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας, για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

