Πούτιν: Ουκρανοί σαμποτέρ πυροβόλησαν άμαχους σε ρωσικό έδαφος - «Προβοκάτσια» λένε οι Ουκρανοί - Βίντεο

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε σήμερα Πέμπτη πως η Ρωσία χτυπήθηκε από "τρομοκρατική επίθεση" στη νότια περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία και υποσχέθηκε να συντρίψει την ουκρανική ομάδα σαμποτέρ, όπως την αποκάλεσε, η οποία άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκηνοθέτησε μια ψευδή "πρόκληση", αλλά φάνηκε επίσης να υπαινίσσεται πως πράγματι κάποιας μορφής επιχείρηση διενεργήθηκε από Ρώσους αντικυβερνητικούς.

Εν μέσω πληροφοριών για βομβαρδισμούς και σποραδικά σαμποτάζ, οι μεθοριακές περιοχές της Ρωσίας γίνονται όλο και περισσότερο ασταθείς αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο σε αυτό που αποκάλεσε "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο Πούτιν κατηγόρησε την ομάδα ότι άνοιξε πυρ εναντίον αμάχων που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, μεταξύ των οποίων παιδιά. Ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ Αλεξάντερ Μπογκομάζ δήλωσε πως από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκε ένα εντεκάχρονο παιδί.

"Δεν θα καταφέρουν τίποτε. Θα τους συντρίψουμε", απείλησε ο Πούτιν υποστηρίζοντας ότι η ομάδα αποτελείτο από το είδος των ανθρώπων που θέλουν να κλέψουν από τη Ρωσία την ιστορία και τη γλώσσα της.

The ‘Russian Volunteer Corps’ (RDK), the combat unit on the 🇺🇦 side who claims to have made an incursion into Bryansk 🇷🇺 (i.e., likely not a 'false flag'), are led by a figure well known to myself and those who follow the transnational far right: Denis Kapustin (aka Nikitin) pic.twitter.com/nss7os8jvi — Michael Colborne (@ColborneMichael) March 2, 2023



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας FSB ανέφερε αρχικά ότι ο στρατός και η FSB προσπαθούσαν να εξουδετερώσουν "μια ένοπλη ομάδα Ουκρανών εθνικιστών" που είχαν διασχίσει τα σύνορα.

Η FSB ανέφερε αργότερα ότι η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Ανέφερε ότι βρέθηκε μεγάλος αριθμός εκρηκτικών μηχανισμών, και πως η εκκαθάρισή τους ήταν σε εξέλιξη. Δεν έκανε αναφορά σε πληροφορίες που μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων σύμφωνα με τα οποία συνελήφθησαν όμηροι.

Σε δύο βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ένοπλοι άνδρες που αυτοαποκαλούνται "Σώμα Ρώσων Εθελοντών" δήλωσαν πως διέσχισαν τα σύνορα για να πολεμήσουν το "καταραμένο καθεστώς του Πούτιν και του Κρεμλίνου" όπως το αποκάλεσαν.

Χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους Ρώσους "απελευθερωτές", οι ένοπλοι κάλεσαν τους Ρώσους να πάρουν τα όπλα και να ξεσηκωθούν εναντίον των αρχών. Είπαν ότι δεν άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων.

Το Reuters δεν είναι προσώρας σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του βίντεο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα προσδιορίσουν ποιος έφερε την ευθύνη και πως ο Πούτιν ενημερωνόταν από τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας για την κατάσταση.

The story about 🇺🇦sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023



Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για "προβοκάτσια"

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ έγραψε στο Twitter: "Η ιστορία για ουκρανική ομάδα σαμποτάζ στη ΡΟ (Ρωσική Ομοσπονδία) είναι κλασική σκόπιμη πρόκληση".

Ο Ποντολιάκ είπε πως η Ρωσία "θέλει να τρομάξει τον λαό της προκειμένου να δικαιολογήσει την επίθεση σε μια άλλη χώρα και την αυξανόμενη φτώχεια έπειτα από έναν χρόνο πολέμου".

Εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών άφησε να εννοηθεί πως η επινόηση της ομάδας σαμποτέρ είναι μια ένδειξη της εσωτερικής διαμάχης στο εσωτερικό της Ρωσίας.

The “Ukrainian diversionary group incursion” into Bryansk looks, well, a bit fake. Completely clean uniforms, bad acting, sound effects on cue. Question is what it’s being used for. pic.twitter.com/chdR2cgW4Y — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 2, 2023

"Είναι άνθρωποι που με όπλα στα χέρια πολεμούν το καθεστώς του Πούτιν και εκείνους που το υποστηρίζουν... Ίσως οι Ρώσοι θα αρχίσουν να ξυπνάνε, να αντιλαμβάνονται κάτι και να λαμβάνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα", δήλωσε ο Αντρίι Γιούσοφ στο ουκρανικό μέσο Hromadske.

Οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν χθες Τετάρτη πως η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις με drones στην Ουκρανία από την περιοχή Μπριάνσκ, που βρίσκεται βόρεια της Ουκρανίας και είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο σε σχέση με άλλα σημεία εκτόξευσης.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει Ουκρανούς σαμποτέρ ότι εισέδυσαν στο Μπριάνσκ και άλλοτε. Τον Δεκέμβριο, η FSB ανέφερε πως μια τετραμελής ουκρανική "ομάδα σαμποτέρ" "εξουδετερώθηκε" ενώ επιχειρούσε να εισέλθει στην περιοχή.

Ο Πούτιν προέτρεψε την FSB αυτή την εβδομάδα να εντείνει τα μέτρα κατά της κατασκοπείας και αυτών που χαρακτήρισε τρομοκρατικές απειλές από την Ουκρανία και τη Δύση.

"Αποστολή σας είναι να υψώσετε εμπόδια στον δρόμο ομάδων σαμποτέρ, να σταματήσετε τις προσπάθειες παράνομης μεταφοράς όπλων και πυρομαχικών στη Ρωσία", δήλωσε σε ομιλία του προχθές Τρίτη.

