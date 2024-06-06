Ο ουκρανικός στρατός επιχείρησε «αρκετές φορές» να επιτεθεί στους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και TurkStream υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος, σε συνάντηση με επικεφαλής διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων, υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι αναγκασμένη να φυλάει τους αγωγούς φυσικού αερίου στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας, καθώς η Ουκρανία προσπάθησε να τους ανατινάξει, γράφει το RIA Novosti.

❝We have to guard both of these gas routes under the Black Sea❞



Russian President Putin claims Ukrainian army tried to attack Blue Stream and TurkStream, natural gas pipelines running from Russia to Europe passing through Türkiye, at Petersburg International Economic Forum… pic.twitter.com/oIMbWrTAFh June 6, 2024



«Η Ρωσία έχει καταγράψει αρκετές φορές προσπάθειες από το καθεστώς του Κιέβου να χτυπήσει αυτά τα συστήματα αγωγών», σημείωσε ο Πούτιν για τους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και TurkStream, που εκτείνονται από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. «Πρέπει να φυλάμε και τις δύο αυτές διαδρομές αερίου κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα, με τον TurkStream να τροφοδοτεί με αέριο και την Ευρώπη... Τα πλοία που τους φυλάνε δέχονται διαρκώς επίθεση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.



Μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης o Πούτιν ισχυρίστηκε το βράδυ της Πέμπτης στους ξένους εκπροσώπους των πρακτορείων ειδήσεων ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία ξεκίνησε με πραξικόπημα στο Κίεβο. Η Δύση, ανέφερε, το ξεχνά συνεχώς αυτό, και κατηγορεί τη Ρωσία για όλα.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προηγουμένως είχε αναφέρει ότι το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό έχει επανειλημμένα καταστρέψει μη επανδρωμένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα. Οι εχθρικοί στόχοι κατευθύνονταν προς την Κριμαία.

