Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να χρησιμοποιήσει γερμανικά όπλα εναντίον στόχων στη ρωσική συνοριακή περιοχή, επανέλαβε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, επαναβεβαιώνοντας την αλλαγή στάσης της γερμανικής κυβέρνησης την ίδια ώρα που το Κρεμλίνο εξαπολύει νέες απειλές κατά της Δύσης και συγκεκριμένα προς τις χώρες που προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα.

«Η Ρωσία άνοιξε νέο μέτωπο εναντίον του Χαρκόβου κοντά στα σύνορα και μαζί με τους εταίρους συμφωνήσαμε ότι η Ουκρανία έχει, κατά το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της από επιθέσεις στο έδαφός της, στις πόλεις της και στους πολίτες της και να χρησιμοποιήσει τα όπλα που παρέχουμε εμείς και οι σύμμαχοί μας», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag και πρόσθεσε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολλή σκέψη και αφού είχε προηγηθεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Επισήμανε επίσης ότι ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ρωσία «είναι ακόμη μακριά».

Ο κ. Σολτς διαβεβαίωσε επίσης τους πολίτες ότι θα κάνει το παν προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Γερμανία δεν θα παρασυρθεί στον ρωσικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. «Είναι σωστό να συντονιζόμαστε στενά με τους συμμάχους μας ξανά και ξανά πριν από την λήψη τέτοιων μακροπρόθεσμων αποφάσεων και οι πολίτες μπορούν να βασίζονται στο ότι θα ενεργήσουμε πάντα με σύνεση και θα σταθμίσουμε προσεκτικά τους κινδύνους», συνέχισε. «Ως καγκελάριος, φέρω αυτή την ευθύνη, να διασφαλίσω ότι κανένα παιδί που γεννήθηκε στην Γερμανία δεν θα βιώσει ποτέ πόλεμο στη χώρα μας. Αυτό για μένα είναι η απόλυτη προτεραιότητα», είπε χαρακτηριστικά και αναγνώρισε ότι πολλοί πολίτες φοβήθηκαν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί και να τεθεί σε κίνδυνο η ειρήνη και η ασφάλεια στην Γερμανία. «Δεν υπάρχει τίποτα αφελές στο να ανησυχεί κανείς για την ειρήνη», ανέφερε, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος μέχρις ότου ξεκινήσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, καθώς το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να κερδίσει στο πολεμικό πεδίο.

Απειλές από το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυτικές χώρες που προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα για να πλήξουν άμεσα τη Ρωσία είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε το παραπάνω σχόλιο μετά τη χθεσινή προειδοποίηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να παράσχει όπλα μεγάλου βεληνεκούς σε τρίτες χώρες για να πλήξουν δυτικούς στόχους αφού και η Δύση παραδίδει στο Κίεβο τέτοια όπλα για να πλήττει τη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες ή τις περιοχές στις οποίες η Ρωσία πιθανόν να αναπτύξει ή να προμηθεύσει τέτοια όπλα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε από την Αγία Πετρούπολη μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών Μέσων Ενημέρωσης ότι «εάν κάποιος νομίζει ότι είναι δυνατόν να προμηθεύσει με τέτοια όπλα εμπόλεμη ζώνη για να επιτεθεί στο έδαφός μας και να μας δημιουργήσει προβλήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να προμηθεύσουμε δικά μας όπλα, ίδιας κατηγορίας σε περιοχές του κόσμου για να υπάρξουν πλήγματα σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις αυτών των (δυτικών) χωρών;» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος από την Αγία Πετρούπολη μιλώντας σε δημοσιογράφους διεθνών Μέσων Ενημέρωσης.

Για το AfD

Στη σημερινή του ομιλία στην Bundestag ο Όλαφ Σολτς σχολίασε επίσης τη χθεσινή δήλωση του Ρώσου προέδρου ότι δεν διακρίνει νεοναζιστικά στοιχεία στις ενέργειες της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) και θα ήθελε να συνεργαστεί με όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί με την Ρωσία. Ο Σολτς έκανε λόγο για «ντροπιαστικούς επαίνους» για τους οποίους, όπως είπε, το κόμμα «έχει εργαστεί πολύ σκληρά».

Ο αρχηγός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) κατηγόρησε από την πλευρά του τον Καγκελάριο για συνεχή δισταγμό και φόβο στην υποστήριξη της Ουκρανίας. «Αυτό δεν είναι σύνεση. Είναι δισταγμός, είναι φόβος, είναι μια έκφραση πολιτικής με λάθος αξιολόγηση της κατάστασης», δήλωσε και καταλόγισε μεγάλη καθυστέρηση στις αποφάσεις της κυβέρνησης. «Μια μέρα θα συμφωνήσετε και για την αποστολή πυραύλων Taurus στην Ουκρανία. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά για τους χιλιάδες ανθρώπους και τους στρατιώτες στην Ουκρανία που θα έχουν στο μεταξύ χάσει τη ζωή τους», τόνισε ο κ. Μερτς, απευθυνόμενος στον καγκελάριο, ο οποίος έως τώρα απορρίπτει το ενδεχόμενο. Ο επικεφαλής του CDU συμφώνησε πάντως στην αρχή ότι «η Γερμανία δεν θα πρέπει να παρασυρθεί και να εμπλακεί στον πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.