Πούτιν: Αναπόφευκτη η ανακατάληψη του Ναγκόρνο Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν - Δεν πηγαίνω σε διεθνείς συνόδους για να μην προκαλώ προβλήματα Κόσμος 00:41, 06.10.2023

"Ήταν αναπόφευκτο μετά την αναγνώριση της κυριαρχίας του Αζερμπαϊτζάν (επί του Καραμπάχ) από τις αρμενικές αρχές", δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι η Αρμενία ήταν "πάντα" σύμμαχος της Ρωσίας