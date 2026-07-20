Όσμαν: «Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ σαν πισωγύρισμα, έχει όραμα και φιλοδοξίες»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στο μεγάλο όραμα του ΠΑΟΚ, ο Τζέντι Όσμαν εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να φορέσει τα ασπρόμαυρα, μιλώντας στα media λίγο μετά την παρουσίασή του στο Παλατάκι.

Ο Τούρκος φόργουορντ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την υποδοχή του κόσμου, τόνισε πως η παρουσία του στον «δικέφαλο του βορρά» αποτελεί μια πρόκληση που τον εμπνέει και υπογράμμισε πως ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να βοηθήσει την ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την υποδοχή του: «Ήταν απίθανη η ατμόσφαιρα. Δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και είχε τόσο κόσμο εδώ. Μου έκανε τη μέρα καλύτερη. Τους ευχαριστώ όλους. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό το ταξίδι ελπίζω να κρατήσει πολύ και να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει».

Είναι μια μέρα που θα τη θυμάμαι για μένα και θα την κρατήσω για πάντα. Αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο θα χρειαστούμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Θα έχουμε προκλήσεις, μας αρέσουν οι προκλήσεις, θα κάνουμε τα πάντα για να επιτύχουμε».

Για το τι τον έφερε στον ΠΑΟΚ: «Ο κ. Μυστακίδης μου εξήγησε το όραμα που υπάρχει για την Ευρωλίγκα. Ήταν πολύ σημαντικό και είμαι ευγνώμων που με πίστεψε. Δε θα είναι εύκολο, όμως έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Θα πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας».

Για τον στόχο και το αν ήταν πισωγύρισμα στην καριέρα του: «Θέλουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, στην Ευρωλίγκα και για μένα αυτός είναι ο στόχος μου. Δε το βλέπω σαν πισωγύρισμα. Δε βλέπω πως είμαι σε μια ομάδα Eurocup, αλλά σε μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες. Θα χρειαστεί χρόνος και θα είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι παίκτες».

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τους φίλους του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της έδρας και τον ρόλο τους ως «έκτου παίκτη». Μάλιστα, ανέβασε τον πήχη από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου και η διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

«Εκτιμώ που ήρθατε τόσοι πολλοί άνθρωποι εδώ σήμερα για εμένα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μυστακίδη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Τσιάρα και τον κ. Τρινκιέρι. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον GM, μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για την ομάδα. Αισθάνθηκα ότι θα πρέπει να είμαι σε αυτόν τον σύλλογο.

Στα δύο τελευταία χρόνια που έπαιξα στην Ελλάδα, ποτέ δεν ήταν εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο. Είστε ο έκτος παίκτης της ομάδας. Χωρίς εσάς τίποτα δεν είναι πιθανό, σας θέλουμε δίπλα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα», είπε αναλυτικά.

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