Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7) ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, φτάνοντας τα 22 γκολ, όμως το ιστορικό επίτευγμά του δεν συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της τρίτης θέσης, καθώς η Γαλλία ηττήθηκε με 6-4 από την Αγγλία στον μικρό τελικό.

Ο 27χρονος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε δύο φορές, στο 48' και στο 66', ξεπερνώντας (για την ώρα) τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει πετύχει 21 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ. Παρά την αντεπίθεση των «τρικολόρ», οι οποίοι προσπάθησαν να επιστρέψουν από το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου, η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε και η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση.

«Προσπαθώ απλώς να βοηθάω την ομάδα μου να σκοράρει κάθε φορά», δήλωσε ο Εμπαπέ μετά το παιχνίδι. «Σίγουρα, όταν πετυχαίνεις τόσα γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ανεβαίνεις σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Όμως θα προτιμούσα να μην ήμουν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και να αγωνιζόμουν στον τελικό.

Είναι κάτι σημαντικό για την υστεροφημία μου και, όταν ολοκληρώσω την καριέρα μου, θα μπορώ να λέω ότι ήμουν ένας από αυτούς τους παίκτες. Σήμερα, όμως, δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι.» Ο Γάλλος επιθετικός ολοκλήρωσε το τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο έχοντας σημειώσει 10 γκολ στη φετινή διοργάνωση και βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας για το Χρυσό Παπούτσι, όντας δύο τέρματα μπροστά από τον Μέσι.

Ο αρχηγός της Αργεντινής, ωστόσο, έχει την ευκαιρία να μειώσει ή και να ξεπεράσει αυτόν τον απολογισμό στον τελικό της Κυριακής (19/7) απέναντι στην Ισπανία, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Ο Εμπαπέ έγινε επίσης ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τον Γκερντ Μίλερ το 1970 που φτάνει σε διψήφιο αριθμό τερμάτων σε μία τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συνολικά, χρειάστηκε 22 συμμετοχές σε τρεις διοργανώσεις για να φτάσει τα 22 γκολ. Είχε σκοράρει 4 φορές στο Μουντιάλ του 2018, 8 το 2022 και 10 στη διοργάνωση του 2026, οδηγώντας τη Γαλλία σε δύο τελικούς τα προηγούμενα Μουντιάλ, με την κατάκτηση του τίτλου απέναντι στην Κροατία το 2018 και την ήττα από την Αργεντινή το 2022.

«Ο Μέσι θα σκοράρει αύριο, αυτό είναι σίγουρο», είπε χαμογελώντας ο Εμπαπέ. «Εγώ προσπαθώ απλώς να βοηθήσω την ομάδα μου να νικά. Όταν σκοράρεις τόσο συχνά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ανήκεις σε μια ξεχωριστή κατηγορία παικτών. Θα προτιμούσα, όμως, να μην ήμουν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης και να βρισκόμουν στον τελικό...».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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