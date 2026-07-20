Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος υπουργός Οικονομικών

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, ορίστηκε υπουργός Οικονομικών υπό τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η κυβέρνηση, σε μια κίνηση που θεωρείται απόφαση έκπληξη.

Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της άμυνας.

Κύμα αποχωρήσεων από την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία ακολούθησε νωρίτερα μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ, καθώς ο νέος πρωθυπουργός προχωρά στη συγκρότηση του δικού του υπουργικού συμβουλίου.

Ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι αποχωρούν από το υπουργικό συμβούλιο, έπειτα από δύο χρόνια στις θέσεις τους υπό τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Θα ήμουν περήφανος να συνεχίσω να υπηρετώ στο υπουργικό συμβούλιο. Όμως ένας νέος πρωθυπουργός δικαιούται να συγκροτήσει τη δική του ομάδα», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ, ευχόμενος καλή επιτυχία στον Μπέρναμ και τη νέα κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η Ριβς υποστήριξε ότι η βρετανική οικονομία είναι σήμερα «ισχυρότερη, δικαιότερη και πιο ανθεκτική» χάρη στις επιλογές της κυβέρνησης των Εργατικών τα τελευταία δύο χρόνια.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο υπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στιβ Ριντ, δηλώνοντας ότι αποχωρεί από πίστη στον Κιρ Στάρμερ.

«Ελπίζω όσοι δεν επέδειξαν πίστη στον Κιρ να τη δείξουν τώρα σε εσάς», έγραψε στην επιστολή παραίτησής του προς τον Μπέρναμ, διαβεβαιώνοντας ότι θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι εάν μια κυβέρνηση των Εργατικών αποτύχει, «δεν θα υποφέρουν οι πολιτικοί, αλλά εκείνοι που μας έχουν περισσότερο ανάγκη».

Παράλληλα, το BBC μετέδωσε ότι ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου Πίτερ Κάιλ αποπέμφθηκε από τα καθήκοντά του, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του υπουργικού συμβουλίου από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Πηγή: skai.gr

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