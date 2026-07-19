Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Στη «μάχη» και 3 εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Σελίνια Σαλαμίνας. Τη μάχη με τις φλόγες δίνει μεγάλη δύναμη Πυροσβεστικής.

Στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια, καθώς οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Α και Β #Πανόραμα_Σεληνίων #Σαλαμίνας της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Σεληνίων



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 19, 2026

H πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την απομάκρυνση των πολιτών έχουν κινητοποιηθεί και 4 περιπολικά, μια ομάδα ΟΠΚΕ, δύο ομάδες ΔΙΑΣ ενώ την επιχείρηση επιτηρούν οι διοικητές της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελίνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

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