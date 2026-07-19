Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σελίνια Σαλαμίνας - Στη «μάχη» και 3 εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

UPDATE: 13:35
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σαλαμίνα

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στα Σελίνια Σαλαμίνας. Τη μάχη με τις φλόγες δίνει μεγάλη δύναμη Πυροσβεστικής.

Στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια, καθώς οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. 

H πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την απομάκρυνση των πολιτών έχουν κινητοποιηθεί και 4 περιπολικά, μια ομάδα ΟΠΚΕ, δύο ομάδες ΔΙΑΣ ενώ την επιχείρηση επιτηρούν οι διοικητές της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος.  

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
 
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά  προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνες από το σημείο: 

Σαλαμίνα

Σαλαμίνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Σαλαμίνα 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο