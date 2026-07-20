Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, αφού χείμαρροι λάσπης σάρωσαν σήμερα την επαρχία Νουριστάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (Andma).

Η πρωτεύουσα της επαρχίας Παρούν έχει ιδιαιτέρως πληγεί, όμως οι ομάδες διάσωσης κάνουν επίσης λόγο για θύματα σε άλλες περιοχές αυτής της ορεινής και δυσπρόσιτης επαρχίας, που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν.

A short while ago, authorities confirmed that at least 20 people have been killed, 80 injured, and many more remain missing following the devastating floods that struck today in Nuristan, Afghanistan. pic.twitter.com/0I0H2IoYQT — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 20, 2026

Today, devastating flash floods sent rocks and debris crashing through Parun, Nuristan Province, Afghanistan, damaging a hotel and multiple homes. pic.twitter.com/ejYQVCmLKy — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 20, 2026

Monsoon rains have triggered #flooding in #Parun, #Nuristan, in eastern #Afghanistan. The region has experienced an intense #heatwave over the past few days, creating favorable conditions for the development of heavy thunderstorms and intense, localized rainfall. #Climatecrisis pic.twitter.com/dwdVZOt8aX — Najibullah Sadid 🇦🇫 (@NajibSadid) July 20, 2026

Οι πλημμύρες «κατέστρεψαν ολοσχερώς το δημαρχείο», όπως και ξενοδοχεία και δεκάδες εμπορικά καταστήματα, είπε επίσης στο AFP ο Ασικουλάχ Σάφι, ο διευθυντής της μκο Shpoul στην πόλη Παρούν.

Οι κάτοικοι προσπαθούν, χωρίς να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και με όποια μέσα έχουν, να βρουν μέσα στη λάσπη και τους σωρούς από βράχους θύματα ή επιζώντες, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, όπως και δημόσιοι λειτουργοί, βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, συμπλήρωσε ο ίδιος.

H εθνική αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε γνωστό πως οι πλημμύρες προκάλεσαν «μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες», επισημαίνοντας πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία διάσωσης.

Πηγή: skai.gr

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