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Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Eπιχειρούν έξι εναέρια

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

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Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (20/7) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιοχώρι Φθιώτιδας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Λαμιέων.

Η Φθιώτιδα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Φθιώτιδα
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