Το Animasyros 2026 με αφιέρωμα στα «200 χρόνια Ερμούπολη»

To ANIMASYROS Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων επιστρέφει για 19η χρονιά, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την Αγορά - κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες.

Δείτε το official teaser trailer του ANIMASYROS 2026

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα "200 χρόνια Ερμούπολη", τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης, το 1826, και τη γέννηση της πόλης του Κερδώου και Λόγιου Ερμή – μια επέτειο που η Σύρος γιορτάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με αφετηρία τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Θέατρο Απόλλων με τη συμμετοχή του ANIMASYROS, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πρόγραμμα προβολών και εκπαιδευτικών δράσεων που διερευνά τις κρίσιμες ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο, αναδεικνύοντας την Ερμούπολη ως τόπο δημιουργίας, συνύπαρξης και πολιτισμού.

Τιμώμενη χώρα του ANIMASYROS για φέτος είναι η Ιρλανδία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σκηνής κινουμένων σχεδίων της, η οποία με την ισχυρή παράδοση και ταυτόχρονα την εντυπωσιακή δυναμική της, συγκαταλέγεται, τα τελευταία χρόνια, ανάμεσα στις πιο δημιουργικές και ενδιαφέρουσες της Ευρώπης. Σε συνεργασία με το Animation Ireland, τον οργανισμό που εκπροσωπεί την ιρλανδική κοινότητα ανιμέισον, και την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ελλάδα και του Culture Ireland, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα με προβολές ταινιών κινουμένων σχεδίων μεγάλου και μικρού μήκους από σύγχρονους δημιουργούς και δράσεις της Αγοράς. Το κινηματογραφικό πρόγραμμα συγκεντρώνει μερικές από τις σημαντικότερες ιρλανδικές παραγωγές της τελευταίας δεκαετίας, μεταξύ των οποίων το Second to None του Vincent Gallagher, το Deadly του Aidan McAteer και το υποψήφιο για Όσκαρ Late Afternoon της Louise Bagnall (Cartoon Saloon). Από εξαιρετικές σπουδαστικές ταινίες που ανέδειξαν νέα ταλέντα έως έργα καταξιωμένων δημιουργών, το αφιέρωμα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εικόνα της πλούσιας κληρονομιάς, της αφηγηματικής δύναμης και της δημιουργικής τόλμης που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο ιρλανδικό ανιμέισον. Στο πλαίσιο της Αγοράς, θα πραγματοποιηθεί επίσης μία συζήτηση με τον "πατέρα" του ιρλανδικού ανιμέισον, Andrew FitzPatrick, ο οποίος θα μιλήσει για την ιστορία και την εξέλιξη του κλάδου αλλά και για τις προοπτικές του στο μέλλον. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), θεσμικό εταίρο του Φεστιβάλ, θα διοργανωθεί η συζήτηση "From Greece to Ireland: Institutional Support for Animation in the Far Corners of Europe”, με επίκεντρο τον ρόλο της θεσμικής υποστήριξης στην ανάπτυξη του ανιμέισον στην Ελλάδα και την Ιρλανδία.

Μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του ANIMASYROS 2026 αποτελεί ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος sound designer Olivier Calvert. Με πολυετή πορεία και συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και οργανισμούς, ο Calvert έχει διαμορφώσει το ηχητικό σύμπαν πλήθους διακεκριμένων παραγωγών, μεταξύ των οποίων η οσκαρική ταινία μικρού μήκους The Girl Who Cried Pearls, ενώ υπήρξε μέλος της βραβευμένης με Όσκαρ ομάδας ήχου της ταινίας Arrival του Denis Villeneuve. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παραδώσει masterclass αφιερωμένο στον ήχο ως καθοριστικό αφηγηματικό εργαλείο, ενώ θα παρουσιάστει και εκτενές αφιέρωμα στο έργο του, με επιλεγμένες ταινίες όπως τα Blind Vaysha του Theodore Ushev, Affairs of the Art της Joanna Quinn, The Subject του Patrick Bouchard και Entropic Memory του Nicolas Brault, αναδεικνύοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης γλώσσας του ανιμέισον.

Στα highlights των φετινών προβολών ταινιών μεγάλου μήκους του ANIMASYROS 2026 ξεχωρίζει το Decorado του βραβευμένου με Goya Ισπανού δημιουργού Alberto Vásquez (Unicorn Wars, Birdboy: The Forgotten Children), που θα προβληθεί σε πανελλαδική πρεμιέρα με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες. Μια καυστική σάτιρα για τη ζωή και την κοινωνία, ντυμένη με το χαρακτηριστικό, πανέμορφα μακάβριο εικαστικό ύφος του σκηνοθέτη που συνδυάζει μοναδικά την αθωότητα με το σκοτεινό χιούμορ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Sylvain Chomet, θρύλου του 2D animation και σκηνοθέτη του εμβληματικού Τρίο της Μπελβίλ. Στο A Magnificent Life (Ζωή σαν Σινεμά), που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ δημιουργός μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή του συγγραφέα και πρωτοπόρου σκηνοθέτη Marcel Pagnol, συνθέτοντας μια συγκινητική και γοητευτική κινηματογραφική εμπειρία, γεμάτη ανθρωπιά, χιούμορ και μαγεία. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Rosebud.21. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης το Olivia and the Invisible Earthquake της Irene Iborra, μια συγκινητική stop-motion δημιουργία που προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της απώλειας της κατοικίας μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, καθώς και το Dog of God των Lauris και Raitis Abele, ένα ατμοσφαιρικό φιλμ από τη Λετονία που αντλεί έμπνευση από τη λαϊκή παράδοση, τον μυστικισμό και τους παγανιστικούς θρύλους και συνδυάζει πρωτοποριακές τεχνικές ανιμέισον, συνθέτοντας μια έντονη – σχεδόν παραισθησιογόνα – κινηματογραφική εμπειρία.

Παράλληλα, το ANIMASYROS 2026, σε συνεργασία με το Beirut Animation Nights, το μοναδικό φεστιβάλ ανιμέισον στον Λίβανο, το οποίο συνεχίζει να δραστηριοποιείται παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα, θα προβάλλει ένα πρόγραμμα με 12 επιλεγμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων για παιδιά, σε επιμέλεια του ιδρυτή του Φεστιβάλ και σκηνοθέτη Nicolas Fattouh. Μέσα από ιστορίες γεμάτες φαντασία, χιούμορ και ευαισθησία, το αφιέρωμα αναδεικνύει τη δύναμη του ανιμέισον να γεφυρώνει πολιτισμούς και να εμπνέει τους μικρούς θεατές.

Με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen και σε συνεργασία με το Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS), το ANIMASYROS παρουσιάζει το πρόγραμμα Exploring Bonds and Inner Worlds, αφιερωμένο στις νέες φωνές του γερμανικού ανιμέισον. Η επιλογή περιλαμβάνει διακεκριμένες ταινίες από σπουδαστές και νέους δημιουργούς, οι οποίες αποτυπώνουν την πολυμορφία της σύγχρονης γερμανικής δημιουργίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, από το παραδοσιακό σχέδιο στο χέρι και το clay animation έως το 3D. Με ευαισθησία αλλά και χιούμορ, οι δημιουργοί εξερευνούν τις ανθρώπινες σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς, τη φιλία και τους εσωτερικούς συναισθηματικούς κόσμους. Ανάμεσα στις ταινίες του προγράμματος ξεχωρίζουν το With Tapes and Toasts in the Car της Kiana Naghshineh, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο και το Βραβείο Κοινού του ITFS 2026, καθώς και το A Sparrow's Song του Tobias Eckerlin, το οποίο τιμήθηκε με το Gold Student Academy Award στην κατηγορία Animation το 2025.

Ακόμη, τιμώντας περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δημιουργικής πορείας του φημισμένου Τμήματος Animation του Royal College of Art του Λονδίνου, το ANIMASYROS 2026, με την υποστήριξη του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με επιλεγμένες φοιτητικές ταινίες. Με επίκεντρο το τολμηρό καλλιτεχνικό όραμα, καινοτόμες αφηγηματικές και εικαστικές προσεγγίσεις και την πολυφωνία της σύγχρονης δημιουργίας, το αφιέρωμα έχει σκοπό να αναδείξει έργα που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανιμέισον, αποτελώντας παράλληλα το σημείο εκκίνησης της διεθνούς πορείας σημαντικών δημιουργών, όπως οι Emma Calder, Maryam Mohajer, Julia Pott, η ελληνικής καταγωγής Άννα Μάντζαρη, η οποία θα βρεθεί στη Σύρο για το Φεστιβάλ, και ο Δημήτρης Αρμενάκης.

Κατά τη διάρκεια του καλέσματος συμμετοχών στα Διαγωνιστικά Τμήματα του Φεστιβάλ, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, υποβλήθηκαν συνολικά περισσότερες από 3.000 συμμετοχές από 120 χώρες. Και φέτος, το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του ANIMASYROS 2026 περιλαμβάνει διακεκριμένες σε διεθνή φεστιβάλ ταινίες, καθώς και έργα διαχρονικά από παγκοσμίως καταξιωμένους επαγγελματίες. Ως προς το Διεθνές Φοιτητικό Πρόγραμμα, το Φεστιβάλ υποδέχεται τις καλύτερες σπουδαστικές ταινίες από διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές, ενώ πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή/και σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες διαγωνίζονται, όπως κάθε χρόνο, στο αντίστοιχο Ελληνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα με βραβείο που αθλοθείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ). Το πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα του ANIMASYROS περιλαμβάνει, επίσης, ταινίες K.ID.S με έργα ανιμέισον για παιδιά και όλη την οικογένεια, καθώς και τις ταινίες του τμήματος Animapride με LGBTQI+ περιεχόμενο.

Η επιλογή των Διαγωνιστικών Τμημάτων θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: animasyros.gr.

ANIMASYROS 2026 Agora

Στο πλαίσιο της Αγοράς, όπως κάθε χρόνο, θα διοργανωθεί το καθιερωμένο Agora Pitching Forum και το 3ήμερο εργαστήριο προετοιμασίας (Pitching Coaching Workshop), με tutors τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του οπτικοακουστικού κλάδου, τους παραγωγούς Tünde Vollenbroek (Ολλανδία), Elliott Palmer (Ηνωμένο Βασίλειο) και Viviane Vanfleteren (Βέλγιο), και προσκεκλημένους ομιλητές, όπως η υποψήφια για Όσκαρ Joanna Quinn (Ηνωμένο Βασίλειο). Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, έξι επαγγελματίες του ανιμέισον, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Βαλκανικής Χερσονήσου, θα αναπτύξουν τα projects τους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς, θα κατανοήσουν τις ανάγκες πιθανών συνεργατών και θα μάθουν όλα τα tips & tricks του pitching. Στο τέλος του τριημέρου, θα παρουσιάσουν το υπό εξέλιξη έργο τους στο κοινό και σε μία διεθνή επιτροπή από επαγγελματίες του ανιμέισον και πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες (Pitching Sessions). Στα ελληνόφωνα έργα που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα απονεμηθεί βραβείο από την ΕΡΤ με χρηματικό έπαθλο αξίας €1500, ενώ ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, οι παρουσιάσεις, τα στρογγυλά τραπέζια, τα σεμινάρια, τα masterclasses, οι συναντήσεις δικτύωσης που διοργανώνει η Αγορά του ANIMASYROS προσφέρουν τη δυνατότητα στο διεθνές κοινό που ασχολείται επαγγελματικά με την τέχνη της εμψύχωσης να διευρύνει το δίκτυο του, να προωθήσει το έργο του, να συναντηθεί με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, να ανακαλύψει τη διεθνή κοινότητα και να έρθει σε επαφή με τις επιτυχίες του μέλλοντος.

Μερικές από τις προσωπικότητες του διεθνούς ανιμέισον που θα βρεθούν στην Αγορά του ANIMASYROS 2026 είναι:

Η καταξιωμένη παραγωγός Imogen Sutton, υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA για τη μικρού μήκους ταινία Prologue (2015) του αείμνηστου συζύγου της Richard Williams, σκηνοθέτη του θρυλικού Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, θα συμμετάσχει σε μια εκ βαθέων συζήτηση με τη δημοσιογράφο και ιστορικό ανιμέισον Nancy Denney-Phelps. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί τόσο στη διαδρομή της ως παραγωγού όσο και στη δημιουργική συνεργασία της με τον σύντροφο της ζωής της. Παράλληλα, η Sutton θα αναφερθεί στο βιβλίο Adventures in Animation, το οποίο ξεκίνησαν να γράφουν μαζί με τον Williams πριν από τον θάνατό του και το οποίο προσφέρει μια μοναδική ματιά στην καριέρα του, στην ιστορία του ανιμέισον και στις δημιουργικές επιρροές που διαμόρφωσαν το έργο του για περισσότερο από έξι δεκαετίες.

H Maya Merigeau και ο José Luis Ágreda, αναγνωρισμένοι art directors, θα παραδώσουν από ένα masterclass αφιερωμένο στο δημιουργικό τους όραμα και την καλλιτεχνική τους πρακτική. Η Merigeau θα μιλήσει για τη δημιουργική της διαδρομή από τη σχολή έως την Cartoon Saloon, καθώς και για την πειραματική, αισθητηριακή και στοχαστική της προσέγγιση στο ανιμέισον, προσφέροντας παράλληλα μια πιο βαθιά ματιά στη δημιουργία της βραβευμένης της ταινίας μικρού μήκους Genius Loci. Ο Ágreda θα παρουσιάσει τη δική του προσέγγιση γύρω από το art direction και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει το προσωπικό ύφος μέσα σε ένα έργο, συγκρίνοντας την εμπειρία του στις δύο τελευταίες του ταινίες, Robot Dreams και Decorado.



Ο Sean Cunningham, ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της ιρλανδικής βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων και συνιδρυτής του Studio Meala - του βραβευμένου στούντιο πίσω από έργα όπως το Kizazi Moto: Generation Fire (2023) και η πρωτότυπη σειρά Doodle Girl (2024) - θα μοιραστεί την εμπειρία του γύρω από τις προκλήσεις της ανεξάρτητης παραγωγής ανιμέισον. Μέσα από επιλεγμένα projects και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική προσέγγιση του στούντιο, θα προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας και της διατήρησης ενός animation studio εκτός των μεγάλων κέντρων της βιομηχανίας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο.

Ο διακεκριμένος sound designer Olivier Calvert, γνωστός για τον καθηλωτικό και ατμοσφαιρικό ηχητικό του σχεδιασμό, καθώς και για την ευρηματική προσέγγισή του στην αφήγηση μέσω του ήχου, θα παραδώσει ένα masterclass αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο του ήχου στη διαμόρφωση της ταυτότητας μιας ταινίας. Παράλληλα, θα αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στον σκηνοθέτη, τον συνθέτη και τον sound designer κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ο συνθέτης Nik Phelps θα παρουσιάσει τη διαδικασία σύνθεσης μουσικής για ταινίες ανιμέισον μικρού μήκους, μέσα από μια ζωντανή επίδειξη που θα αναδείξει πώς η οπτική γλώσσα, ο ρυθμός και ο συναισθηματικός τόνος μιας ταινίας επηρεάζουν τη μουσική προσέγγιση. Παράλληλα, θα δείξει πώς ο ρυθμός και η μελωδία μπορούν να ενισχύσουν την αφήγηση, ακολουθώντας στενά την κίνηση και την ενέργεια των χαρακτήρων.

Από το πρόγραμμα της Αγοράς δεν θα μπορούσε να λείπει και η κεντρική θεματική της φετινής διοργάνωσης του ANIMASYROS, ο εορτασμός των 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης. Ανερχόμενοι και καταξιωμένοι δημιουργοί του σύγχρονου animated documentary, όπως ο Μπάμπης Αλεξιάδης και η Maria Stanisheva, θα συζητήσουν πώς οι δημιουργοί μετατρέπουν προσωπικές εμπειρίες σε δυνατές αφηγήσεις κινουμένων σχεδίων με ευρύτερες ιστορικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Παράλληλα, καλλιτέχνες που εξερευνούν δημιουργικά τη σχέση ανάμεσα στα κινούμενα σχέδια και τη σύγχρονη κουλτούρα, όπως οι Léa Esmaili, Renata Gąsiorowska, Juan Pablo Zaramella, και Δημήτρης Αρμενάκης, θα συζητήσουν για το ρόλο του ανιμέισον ως μέσου οπτικού πειραματισμού και καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσα από τη χορογραφία, την οπτική performance και το χορό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της διανομής, με τη συμμετοχή στην Αγορά εκπροσώπων της κορυφαίας εταιρείας διανομής ταινιών ανιμέισον Miyu Distribution και της ανερχόμενης πορτογαλικής συλλογικότητας Olharapo Filmes. Οι συμμετέχοντες θα αναδείξουν διαφορετικές προσεγγίσεις στη διανομή ανεξάρτητου ανιμέισον, θα μιλήσουν για τις προκλήσεις της πρόσβασης σε διεθνές κοινό και τους τρόπους με τους οποίους οι ταινίες κυκλοφορούν σήμερα στις παγκόσμιες αγορές, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές στους δημιουργούς.

Η Αγορά του ANIMASYROS θα φιλοξενήσει ακόμη μια συζήτηση για τις κοινωνικές και πολιτικές δυνατότητες του ανιμέισον. Οι Leo Luna Robert-Tourneur και Elisa Beli Borrelli θα μιλήσουν για το πώς τα κινούμενα σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό δημιουργικό μέσο για την έκφραση queer προσεγγίσεων, την αμφισβήτηση κυρίαρχων αφηγήσεων και τη διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας, εξουσίας και αναπαράστασης, συμβάλλοντας τελικά στην κοινωνική αλλαγή.

Ανάμεσα στα θέματα που θα αναδειχθούν στην Αγορά είναι η χρηματοδότηση ταινιών ανιμέισον στην Ιρλανδία και την Ελλάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Animation Ireland, το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA και το ΕΚΚΟΜΕΔ. Μέσα από τις εισηγήσεις τους, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για τους διαθέσιμους μηχανισμούς χρηματοδότησης και τα συστήματα υποστήριξης για τους επαγγελματίες του ανιμέισον, καθώς και για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν σήμερα στο σύνθετο και κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο χρηματοδότησης animated οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το ΕΚΚΟΜΕΔ, το ANIMASYROS 2026 διοργανώνει ακόμη μια ειδική συζήτηση αφιερωμένη σε δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς κινηματογραφικούς θεσμούς: το Βραβείο Κοινού LUX , την εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προωθεί ταινίες οι οποίες αναδεικνύουν σύγχρονα ευρωπαϊκά ζητήματα και κοινές αξίες, δίνοντας παράλληλα στους ίδιους τους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην ανάδειξη του νικητή μέσω δημόσιας ψηφοφορίας, και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards) της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η 39η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2027, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, καθώς και διακεκριμένες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα.

Τέλος, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών του ANIMASYROS για την ενδυνάμωση του ελληνικού ανιμέισον, θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη χρονιά, το εντατικό 3ήμερο Animation Producer Workshop, με το Elisa Beli Borrelli, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ. Σχεδιασμένο ειδικά για Έλληνες παραγωγούς ανιμέισον, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη project μέσα από την DIY προσέγγιση, εξηγώντας πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μια παραγωγή και διαμορφώσει ένα σαφές δημιουργικό όραμα εκτός παραδοσιακών χρηματοδοτικών δομών, βασιζόμενος στην υποστήριξη της κοινότητας των κινουμένων σχεδίων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση μιας ταινίας μικρού μήκους που θα δημιουργηθεί ειδικά για την περίσταση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτική εμπειρία σε συνεργατικές και ευρηματικές διαδικασίες παραγωγής.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου στο social@animasyros.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ενδεικτικό portfolio με δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής ή δημιουργικής δραστηριότητας.

Τη σκηνή της Αγοράς του ANIMASYROS καταλαμβάνουν και φέτος τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Greek Animation Talks, όπου Έλληνες δημιουργοί μιλούν για το έργο τους, τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας και μοιράζονται καλές πρακτικές.

Συνεχίζονται ακόμη, για τέταρτη χρονιά, τα ιδιαίτερα επιτυχημένα Speed Dating Sessions powered by Enterprise Greece. Έλληνες δημιουργοί επιλέγονται από το ANIMASYROS για να συμμετάσχουν σε σύντομες συναντήσεις 20’ με διεθνούς φήμης παραγωγούς και καλλιτέχνες από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, να κάνουν pitch την ιδέα τους ή/και να μοιραστούν μαζί τους τις καλλιτεχνικές και επαγγελματικές τους αναζητήσεις, με σκοπό την εξεύρεση συμπαραγωγών ή και επαγγελματικών ευκαιριών στη διεθνή σκηνή ανιμέισον.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου στο social@animasyros.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ενδεικτικό portfolio με δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής ή δημιουργικής δραστηριότητας.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Το ANIMASYROS εγκαινιάζει φέτος τη συνεργασία του με τη Μαρία Λεωνίδα, σκηνοθέτρια ντοκιμαντέρ, συνιδρύτρια και διευθύντρια του Κέντρου Οπτικοακουστικής Παιδείας "Καρπός", η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών δράσεων του Φεστιβάλ.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ένας από τους βασικούς πυλώνες του ANIMASYROS, αντλούν φέτος έμπνευση από την κεντρική θεματική του Φεστιβάλ, "200 χρόνια Ερμούπολη". Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, άτομα με αναπηρίες, αλλά και οι αγαπημένοι μας "βετεράνοι" (άτομα τρίτης ηλικίας), θα δώσουν ζωή στις ιστορίες της Ερμούπολης, θα ανακαλύψουν τις κρυμμένες γωνιές της μέσα από παλιές φωτογραφίες και αρχειακό υλικό, θα δημιουργήσουν τους δικούς τους ήρωες και θα ταξιδέψουν στα 200 χρόνια της πόλης μέσα από τη μαγεία του ανιμέισον. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν από τους αγαπημένους εκπαιδευτές του ANIMASYROS, Μαργαρίτα Σιμοπούλου, Έλενα Παυλάκη, Αγησίλαο Ρόμπολα, Άννα Οικονόμου, Thomas Künstler και Μάνο Μαστοράκη, καθώς και από διακεκριμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι συνιδρυτές του Studio 9, Joseph Conevey και John O'Connell από την Ιρλανδία, ο Coke Riobóo Cortes από την Ισπανία και οι καθηγήτριες του Deree - The American College of Greece, Αλίκη Κακουλίδου και Μαρίνα Εμμανουήλ.

Η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια είναι δωρεάν.

Τα εργαστήρια για άτομα με αναπηρίες, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και το Ειδικό Σχολείο, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Αιτήσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@animasyros.gr έως και την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων και περισσότερες πληροφορίες για το καθένα έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: animasyros.gr.

Πηγή: skai.gr

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