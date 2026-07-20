Συνελήφθη την Πέμπτη στην Ινδονησία, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος των κυπριακών αρχών, 41χρονος Παλαιστίνιος, ηγετικό μέλος του δικτύου της Χαμάς που εξαρθρώθηκε στις αρχές Ιουνίου σε Κρήτη και Κύπρο.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, ο 41χρονος φέρεται να είχε υποδεχθεί τον 37χρονο ομοεθνή του στην Ινδονησία και στη συνέχεια να ταξίδεψε μαζί του στη Μαλαισία, προκειμένου να τον εκπαιδεύσει στην κατασκευή εκρηκτικών. Ο 37χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και κατηγορείται ότι προετοίμαζε μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων επί ελληνικού εδάφους.

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Ο «σταθμάρχης» περιγράφεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς. Συνελήφθη την Πέμπτη και, ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, εκδόθηκε στην Κύπρο, όπου πρόκειται να δικαστεί κεκλεισμένων των θυρών στις 6 Αυγούστου.

Αντίθετα, η ανάκριση για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης, με κεντρικό πρόσωπο τον 37χρονο, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.



Πηγή: skai.gr

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