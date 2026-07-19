Θρίλερ στην Κυψέλη: Το μυστήριο με τη σορό γυναίκας σε βαλίτσα - Πού στρέφονται οι έρευνες

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη μετά την ανέρευση σορού γυναίκας αγνώστων στοιχείων μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.
Τη βαλίτσα εντόπισε χθες το μεσημέρι άστεγος, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να υπάρξει κινητοποίηση.
Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία του αστέγου, μέσα στο κτίριο υπήρχε έντονη δυσοσμία, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι από τη βαλίτσα από την οποία προερχόταν η άσχημη μυρωδιά εξείχε ένα ανθρώπινο μέλος.
Όπως προέκυψε στη συνέχεια από την έρευνα των αστυνομικών, η σορός της γυναίκας ήταν τυλιγμένη μέσα σε σακούλα και τοποθετημένη στη βαλίτσα.
Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα ήταν νεκρή περίπου 5-6 ημέρες, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών υπήρχε αλλοίωση της σορού.
Επίσης, στη σορό δεν φάνηκαν σημάδια από μαχαίρι ή όπλο, ούτε κάταγμα στο κρανίο.
Η γυναίκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ήταν ηλικίας γύρω στα 30, η οποία είχε δεμένα τα μαλλιά της, τα οποία ήταν πορτοκαλί χρώματος, φορούσε σορτσάκι και ένα μπλουζάκι, ενώ δεν είχε εμφανές κάποιο τατουάζ.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροτομή που είναι προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα. Παράλληλα, θα γίνει και λήψη DNA και τοξικολογική εξέταση, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμα και του αιφνίδιου θανάτου.
Όσον αφορά την τοποθεσία που εντοπίστηκε, πρόκειται για σημείο που συχνάζουν τοξικομανείς.
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