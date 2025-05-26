Ένας Αμερικανο-Γερμανός υπήκοος κατηγορήθηκε για απόπειρα βομβιστικής επίθεσης σε γραφείο της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ισχυρίζονται ότι ο Joseph Neumeyer έφτυσε έναν φύλακα έξω από την πρεσβεία στις 19 Μαΐου και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, ρίχνοντας ένα σακίδιο που περιείχε τρία γυάλινα μπουκάλια, τα οποία οι αρχές είπαν ότι προορίζονταν για χρήση ως βόμβες μολότοφ.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ο άνδρας είχε αναρτήσει νωρίτερα εκείνη την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ελάτε μαζί μου καθώς καίω την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Θάνατος στην Αμερική». Άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης, περιελάμβαναν απειλές από τον Νόιμαγερ για δολοφονία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ισραηλινές αρχές συνέλαβαν τον άνδρα στο ξενοδοχείο του και τον μετέφεραν στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη, όπου πράκτορες του FBI τον παρέλαβαν και τον έθεσαν υπό κράτηση στις ΗΠΑ.

Σε μια ποινική μήνυση, οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Neumeyer γεννήθηκε στο Κολοράντο, έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις αρχές του έτους και έφτασε στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

Σε αναρτήσεις στο Facebook που αποδίδονται στον Neumeyer και περιλαμβάνονται στην καταγγελία, απείλησε να σκοτώσει τον Τραμπ και τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ. Σε μια ανάρτησή του τον Μάρτιο, ο Neumeyer δήλωσε: «Ο πρώην πρόεδρος έχει αρκετές ώρες για να παραιτηθεί ή βέβαιος θάνατος».

Τι αναφέρεται στο κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Neumeyer περνούσε από την πρεσβεία, όταν πλησίασε και έφτυσε έναν φρουρό, ο οποίος στη συνέχεια προσπάθησε να τον σταματήσει καθώς περνούσε στον δρόμο. Ο φρουρός άρπαξε το σακίδιο του Neumeyer, το οποίο έπεσε στο έδαφος, ενώ ο Neumeyer έφυγε τρέχοντας. Οι φρουροί άνοιξαν την τσάντα και μέσα βρήκαν τρία μπουκάλια, στο ένα εκ των οποίων ήταν τοποθετημένο στο στόμιο ένα πανί.

Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας, ο οποίος είπε ότι μια μονάδα βομβιστικής ομάδας στάλθηκε στο σημείο, έδωσε μια φωτογραφία του περιεχομένου της τσάντας, η οποία περιελάμβανε δύο μπουκάλια μπύρας, ένα μπουκάλι με ποτό και υφασμάτινα κουρέλια.

Οι αξιωματούχοι της ισραηλινής αστυνομίας χρησιμοποίησαν βίντεο με κάμερα παρακολούθησης για να εντοπίσουν τον Neumeyer σε ένα ξενοδοχείο πέντε τετράγωνα από την πρεσβεία. Ο Neumeyer είπε στην αστυνομία ότι είχε βάλει «μπουκάλια μολότοφ» στο σακίδιό του γεμάτο με βότκα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι η δικαστής Πέγκυ Κουό διέταξε να παραμείνει ο Neumeyer υπό κράτηση. Εάν καταδικαστεί, ο Neumeyer αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών και πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι είπε σε δήλωσή της ότι ο υπόπτος «κατηγορείται για τον σχεδιασμό μιας καταστροφικής επίθεσης με στόχο την πρεσβεία μας στο Ισραήλ, απειλώντας με θάνατο Αμερικανούς και τη ζωή του Προέδρου Τραμπ».

Ο πατέρας του Neumeyer, Zack, είπε σε ένα σύντομο τηλεφώνημα την Κυριακή ότι ο γιος του είχε αντιμετωπίσει «βαθιά ζητήματα ψυχικής υγείας», αλλά ταξίδευε και δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η υποτιθέμενη σύγκρουση στην πρεσβεία συνέβη δύο ημέρες πριν ένας ένοπλος στην Ουάσιγκτον πυροβολήσει και σκοτώσει τους Yaron Lischinsky και Sarah Lynn Milgrim, δύο υπαλλήλους της Ισραηλινής Πρεσβείας που παρευρέθηκαν σε δεξίωση στο Capital Jewish Museum.



