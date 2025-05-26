Δεν είναι αστείο, είναι σοκαριστικό το βίντεο με το χαστούκι που δίνει η Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρει στη Mail Online, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Τζούντι Τζέιμς, «δεν πρόκειται για μία παιχνιδιάρικη αλληλεπίδραση».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος Πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους απάντησε ότι: «Ήταν ένα αστείο με τη γυναίκα μου».

Ο Εμάνουελ Μακρόν ενέταξε το εν λόγω βίντεο στο πλαίσιο παραπλανητικών ισχυρισμών που διαδίδονται στο διαδίκτυο και παρότι βασίζονται σε αληθινές εικόνες «φουντώνουν» θεωρίες συνωμοσίας και στοχεύουν στη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι στο ίδιο πλαίσιο παραπληροφόρησης εντάσσεται και ο ισχυρισμός ότι στο τρένο προς Κίεβο, ο ίδιος έκανε χρήση κοκαΐνης με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η Τζούντι Τζέιμς, ωστόσο, αναλύοντας τη χειρονομία της Μπριζίτ Μακρόν, που φαίνεται σε βίντεο, να σπρώχνει ελαφρά ή να χαστουκίζει τον σύζυγό της τόνισε: «Το να σπρώχνεις τον σύντροφό σου στο πρόσωπο με το χέρι σου τόσο δυνατά που το κεφάλι του να γέρνει στο πλάι και να χρειάζεται να απλώσει το χέρι του για να διατηρήσει την ισορροπία του, ειδικά με αυτό που μοιάζει με ένα επιπλέον «σπρώξιμο» στο τέλος της αλληλεπίδρασης, δεν θα πρέπει να κανονικοποιείται και να αποκαλείται «χαριτωμενιά» απλώς για να σώσεις το πολιτικό κύρος σου».

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Ο πρόεδρος φαίνεται ξαφνιασμένος, αλλά συνέρχεται γρήγορα και γυρίζει να κουνήσει το χέρι του μέσα από την ανοιχτή πόρτα.

Εν τω μεταξύ, η Μπριζίτ παραμένει κρυμμένη δίπλα, καθιστώντας αδύνατο να διακρίνει κανείς την έκφραση του προσώπου της ή τη γλώσσα του σώματός της.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι κατεβαίνει τις σκάλες για την επίσημη υποδοχή που του επιφυλάσσουν Βιετναμέζοι αξιωματούχοι, αν και η Μπριζίτ δεν δέχεται το χέρι του συζύγου της.

Ο Μακρόν εθεάθη στη συνέχεια με μια σφιχτά κλειστή γροθιά καθώς το ζευγάρι κινούνταν για να φύγει από τον κόκκινο διάδρομο.

Εξετάζοντας το βίντεο, η Τζέιμς είπε: «Αυτό αναπόφευκτα θα μετατραπεί σε «αστείο» από μερικούς ανθρώπους, αλλά θα το έλεγα πραγματικά σοκαριστικό και θα έλεγα το ίδιο αν επρόκειτο για οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι που περπατούσε σε οποιονδήποτε δρόμο, ανεξάρτητα από το ποιος το έκανε σε ποιον».

«Δεν υπάρχουν επακόλουθα κοινά γέλια, χαμόγελα ή δείγματα πειράγματος και ο Μακρόν φαίνεται να αγγίζει το πρόσωπό του, σε μια χειρονομία ελέγχου», είπε.

«Αν αυτό ήταν το χέρι του και το πρόσωπό της, θα το έλεγαν «παιχνιδιάρικο»;», αναρωτιέται η ειδικός στη γλώσσα του σώματος.

Πρόσθεσε ότι ενώ το βίντεο δεν είναι απολύτως καθαρό, φαίνεται σαν η Μπριζίτ να χρησιμοποίησε και τα δύο χέρια για να σπρώξει το πρόσωπο του συζύγου της, κάτι που «θα μπορούσε εύκολα να τον οδηγήσει σε απώλεια της ισορροπίας του και να σκοντάψει».

