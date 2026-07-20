Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν άνοιξε τα χαρτιά του στην πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, μιλώντας για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του και τους υψηλούς στόχους που συνοδεύουν την παρουσία του στο «τριφύλλι».

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του σε έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και δυναμική, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην υποδοχή που περιμένει από τον κόσμο και στη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον προπονητή και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως το πλάνο και οι φιλοδοξίες του συλλόγου τον έπεισαν να κάνει το επόμενο βήμα.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να δω την πόλη και να αρχίσω στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας πασίγνωστος σύλλογος στην Ευρώπη, στην Ολλανδία. Όταν έρχεται σε επαφή μαζί σου ένας τέτοιος σύλλογος, ακούς. Είχα πολύ καλό προαίσθημα, έρχομαι με πολλή όρεξη. Επικοινώνησα με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Είναι πολύ καλός και φιλικός άνθρωπος. Ήταν πολύ σημαντικός στις διαπραγματεύσεις. Μιλήσαμε αρκετά και είμαι χαρούμενος που τελικά μπόρεσα να έρθω. Έρχομαι από ένα μέρος όπου αισθανόμουν καλά. Δεν ήταν μία εύκολη κίνηση, αλλά τελικά έρχομαι σε ένα φοβερό σύλλογο. Πέρυσι συνάντησα τον Παναθηναϊκό όταν έπαιζα στη Σαμσουνσπόρ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και μετά, φυσικά, στο παιχνίδι στη Σαμψούντα. Έγιναν δύο παιχνίδια υψηλού επιπέδου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένα χρόνο μετά θα βρισκόμουν εδώ.

Είχα μία συνομιλία με τον προπονητή μέσω Facetime. Γνωρίζει έναν πολύ καλό μου φίλο και συμπαίκτη στη Σαμσουνσπόρ, έναν Δανό παίκτη και αυτός μου είπε πολλά για τον προπονητή. Είμαι χαρούμενος που θα δουλέψω υπό τις οδηγίες του προπονητή. Είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Στη Σαμσουνσπόρ είχα ένα συμπαίκτη που είχε δουλέψει με τον Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη. Μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύει.

Όταν έχεις καλή ομάδα, κοιτάς να γίνεσαι καλύτερος κάθε μέρα. Ξεκίνησα την προετοιμασία από τις αρχές Ιουλίου. Δούλεψα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αισθάνομαι καλά και ανυπομονώ να ξεκινήσω με την ομάδα. Χρειάζεται να γνωριστώ και να αποκτήσω χημεία. Πριν έρθω είδα, βεβαίως, πολλά βίντεο με την ατμόσφαιρα. Διάβασα πολλά για τη Θύρα 13. Είναι μια ξεχωριστή ομάδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Στον μεταξύ μας αγώνα, είχα την ευκαιρία να νιώσω την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος θα θέλει να έρθει στο γήπεδο με τα παιχνίδια και τις εμφανίσεις μας. Θα κάνουμε τα πάντα, ώστε να γεμίζει το γήπεδο. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους οπαδούς. Είναι ιδιαίτερο για μένα να παίξω δίπλα στον Ντε Φράι. Είχα αρκετές συζητήσεις μαζί του και του είπα, ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι γνωστός στην Ολλανδία και στην Ευρώπη.

Έχει εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο. Δεν του αρέσει, όμως, όταν μιλάω πολύ για εκείνον, διότι είναι πολύ σεμνός. Θα είναι ίσως πιο εύκολο για εμένα, αφού θα έχω έναν Ολλανδό δίπλα μου. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι κάτι ιδιαίτερο. Είμαι αριστεροπόδαρος αμυντικός. Μου αρέσει να αμύνομαι. Μου αρέσει να προστατεύω την εστία. Προσπαθώ να καθοδηγώ την ομάδα.

Είμαι και εγώ μέρος της ομάδας και προσπαθώ να βοηθώ τους συμπαίκτες μου. Θα έλεγα ότι είμαι ένας ταπεινός αμυντικός. Θέλω να προσαρμοστώ το συντομότερο δυνατόν στην ομάδα. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό να προκριθεί στην Ευρώπη και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να αναπτύξουμε το στυλ παιχνιδιού, ήρθαν αρκετοί παίκτες. Ο Παναθηναϊκός μάχεται για τους τίτλους. Θα κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω το σύλλογο να πετύχει, γιατί επιτυχία σημαίνει τρόπαια».

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