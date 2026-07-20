Πυρκαγιά εξελίσσεται τούτη την ώρα σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Πειραιά. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Χαριλάου Τρικούπη και Κάλιγγα, και Χαριλάου Τρικούπη και Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η αναζωπύρωση της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο, ενώ ο δρόμος είναι στενός και αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα βαρέα οχήματα της Πυροσβεστικής που φέρουν πολλούς τόνους νερό.

Πηγή: skai.gr

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