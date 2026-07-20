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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά: «Μάχη» με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

UPDATE: 20:21
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φωτιά Πειραιάς

Πυρκαγιά εξελίσσεται τούτη την ώρα σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Πειραιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες, με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Χαριλάου Τρικούπη και Κάλιγγα, και Χαριλάου Τρικούπη και Λ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η αναζωπύρωση της φωτιάς είχε ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο, ενώ ο δρόμος είναι στενός και αδυνατούσαν να προσεγγίσουν τα βαρέα οχήματα της Πυροσβεστικής που φέρουν πολλούς τόνους νερό.

φωτιά

φωτιά

φωτιά

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Πειραιάς
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