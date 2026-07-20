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Μουντιάλ: Η FIFA εξετάζει τη συμπεριφορά της Αργεντινής μετά τον τελικό

Η FIFA βάζει στο μικροσκόπιο τα όσα συνέβησαν μετά το τέλος του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αργεντινή να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιθανές κυρώσεις

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Αργεντινή

Η FIFA αναμένεται να διερευνήσει τη συμπεριφορά της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για βίαιη συμπεριφορά, μετά από ένταση με παίκτες της Ισπανίας, μεταξύ των οποίων οι Έρικ Γκαρσία και Γκάβι.

Παράλληλα, αναφέρεται πως ο Ναουέλ Μολίνα επιχείρησε να ρίξει στο έδαφος τον Ρόδρι, την ώρα που ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι πανηγύριζε την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ γίνεται λόγος και για κίνηση του βοηθού προπονητή της Αργεντινής, Ρομπέρτο Αγιάλα, προς τον Ντάνι Όλμο.

Η ένταση κορυφώθηκε στη διάρκεια της απονομής, καθώς όλη η αποστολή της Αργεντινής γύρισε την πλάτη της την ώρα που η Ισπανία σήκωνε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Αργεντινή FIFA
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