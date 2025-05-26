Η ρωσική διπλωματία βρήκε σήμερα νέα αφορμή να ειρωνευτεί και να χλευάσει τον Εμανουέλ Μακρόν μετά από ένα βίντεο viral από χθες το βράδυ, που δείχνει ένα στιγμιότυπο του Γάλλου προέδρου με τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, που ανάλογα με την ερμηνεία, θα μπορούσε να είναι μια στιγμή εγγύτητας ή καυγά μεταξύ του προεδρικού ζεύγους.

«Αυτό που είναι ενδιαφέρον δεν είναι αυτό (σ.σ. το βίντεο με το στιγμιότυπο στο Ανόι) αλλά τί θα επινοήσει αυτή τη φορά το Ελιζέ για να καλύψει αυτό το νέο "σκάνδαλο Εμανουέλ"», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Τί θα είναι αυτή τη φορά; Η Πρώτη Κυρία ήθελε να φτιάξει το κέφι του συζύγου της χαϊδεύοντάς τον απαλά στο μάγουλο, αλλά δεν υπολόγισε σωστά τη δύναμή της; Του έδωσε ένα μαντήλι, αλλά αστόχησε;» συνέχισε με δόση ειρωνείας η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram. «Η πρότασή μου: ίσως ήταν το χέρι του Κρεμλίνου;» είπε.

Στο επίμαχο βίντεο στο αεροδρόμιο του Ανόι, διακρίνεται η πόρτα του γαλλικού προεδρικού αεροσκάφους να ανοίγει και να εμφανίζεται ο Μακρόν, που βρίσκεται ακόμη μέσα στο αεροσκάφος. Εκείνη τη στιγμή, φαίνονται τα χέρια της συζύγου του, όχι το πρόσωπό της, και να σηκώνει απότομα τα χέρια της προς το πρόσωπο του Γάλλου προέδρου, σε κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με ένα μικρό χτύπημα.

🎥🇫🇷 À son arrivée au Vietnam, le présidant français, Emmanuel Macron semble avoir été frappé au visage par son épouse, Brigitte Macron



Par la suite Brigitte Macron refuse de prendre le bras que lui tend Emmanuel Macron pour descendre les marches de l’avion pic.twitter.com/kT5j2NXait — Press TV Français (@fr_presstv) May 26, 2025

Ο Μακρόν διέψευσε σήμερα τις φήμες για «οικογενειακό καυγαδάκι» με τη σύζυγό του, λέγοντας ότι το ζευγάρι «αστειεύονταν» μεταξύ τους και ζήτησε «όλους να χαλαρώσουν» σχετικά με τις ερμηνείες αυτών των εικόνων.

Στη Ρωσία, το βίντεο με το επίμαχο στιγμιότυπο μεταδόθηκε πολλές φορές σε κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα ειδήσεων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες η Μόσχα είχε βρει ξανά μια αφορμή να ειρωνευτεί τον Μακρόν μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Τότε ήταν ένα λευκό αντικείμενο που εμφανίστηκε πάνω στο τραπέζι όπου κάθονταν οι ηγέτες της Γαλλίας Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στο βαγόνι του τρένου, καθ' οδόν για το Κίεβο, όπου ταξίδευαν. Το βίντεο έδειχνε ένα λευκό αντικείμενο πάνω στο τραπέζι, το οποίο μαζεύει γρήγορα ο Γάλλος πρόεδρος βάζοντάς το στην τσέπη του.

Φήμες διαδόθηκαν με ταχύτατο ρυθμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολλούς Ρώσους ότι το αντικείμενο αυτό ήταν ναρκωτική ουσία, συγκεκριμένα κοκαϊνη, και ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Τις εικασίες αυτές υιοθέτησε και η Ζαχάροβα, η οποία είπε πως επρόκειτο για «σακούλα και κουτάλι» για χρήση ναρκωτικών.

Αντιδρώντας τότε η γαλλική προεδρία διέψευσε τις εικασίες εκείνες, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» και για μια προσπάθεια υπονόμευσης της ευρωπαϊκής ενότητας.

Σήμερα, η Ζαχάροβα έκανε σύνδεση του χθεσινού βίντεο στο Ανόι με το βίντεο στο βαγόνι του τρένου προς το Κίεβο, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς περί χρήσης ναρκωτικών.

«Την τελευταία φορά, όταν τα μέσα ενημέρωσης είδαν ένα "χιονισμένο βράδυ" στο βαγόνι του τρένου (σ.σ. προς το Κίεβο), οι εκπρόσωποι του Μακρόν δεν μπορούσαν να σκεφτούν τίποτα καλύτερο από το να κατηγορήσουν τους δημοσιογράφους ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες», είπε η Ρώσος αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, ο Μακρόν απέδωσε σήμερα αυτούς τους χειρισμούς σε «δίκτυα που είναι αρκετά εύκολα ανιχνεύσιμα» και εχθρικά προς αυτόν, δείχνοντας συγκεκριμένα «Ρώσους» και «εξτρεμιστές στη Γαλλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

