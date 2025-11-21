Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας για την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε από κοινού με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας, ώστε ο δρόμος προς την ειρήνη να γίνει πραγματικά εφικτός», έγραψε στην πλατφόρμα X μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βανς, που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα.

«Η Ουκρανία πάντα σεβόταν και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την αιματοχυσία, και αντιμετωπίζουμε θετικά κάθε ρεαλιστική πρόταση».



Πηγή: skai.gr

