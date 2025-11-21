Σε μία από τις πιο δραματικές δηλώσεις από την έναρξη του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε την κατάσταση της χώρας του ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της στην ιστορία της, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το οδυνηρό δίλημμα «να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την ίδια της την αξιοπρέπεια».

«Η πίεση προς την Ουκρανία βρίσκεται πλέον στο πιο έντονο σημείο της. Η Ουκρανία ίσως βρεθεί μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο, είτε τα 28 δύσκολα σημεία, είτε έναν εξαιρετικά σκληρό χειμώνα», είπε ο Ζελένσκι στο καθημερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αναφερόμενος στο σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πιο δύσκολοι και ακόμη μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι η ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη — και το να πιστέψουμε κάποιον που μας έχει ήδη επιτεθεί δύο φορές», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να προδώσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας ούτε την ίδια την Ουκρανία, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο θα εργαστεί «γρήγορα και εποικοδομητικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και γνωρίζω με βεβαιότητα ότι σε αυτήν, πραγματικά μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι» είπε, προσθέτοντας: «Θυμόμαστε: η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: η Ευρώπη θα είναι μαζί μας».

«Είμαστε, φυσικά, φτιαγμένοι από ατσάλι. Αλλά κάθε μέταλλο, ακόμη και το πιο ισχυρό, μπορεί να λυγίσει».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ απηύθυνε έκκληση στους Ουκρανούς να διατηρήσουν την ενότητα. Κάλεσε επίσης τη Βουλή και την κυβέρνηση να συνεργαστούν στενά «για το καλό της Ουκρανίας».

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά σίγουρα δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα λόγο να πει ότι η Ουκρανία δεν θέλει ειρήνη, ότι υπονομεύει τη διαδικασία ή ότι δεν είναι έτοιμη για διπλωματία», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ δύσκολη» για τη χώρα, καθώς αναμένει έντονη πολιτική πίεση της επόμενες ημέρες.

Οι εξελίξεις για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία είναι πλέον καταιγιστικές, μετά την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας από τις ΗΠΑ, με το Κίεβο να δέχεται πιέσεις για σημαντικές παραχωρήσεις υπέρ της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια στιγμή όπου η πολιτική αντοχή του Ζελένσκι δοκιμάζεται όσο ποτέ. Αν αποδεχθεί ένα πλαίσιο που εμπεριέχει παραχωρήσεις εδαφών, περιορισμό στρατού και απομάκρυνση από μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ, κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι προδίδει τον πυρήνα των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Αν αρνηθεί, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με μείωση της δυτικής στήριξης και ένα κύμα κριτικής από τους ίδιους τους συμμάχους του.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απειλήσει να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή όπλων προς την Ουκρανία, προκειμένου να την πιέσουν να συμφωνήσει στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας που καταρτίστηκε με αμερικανική μεσολάβηση.

Η Ουάσινγκτον έχει παρουσιάσει στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο υιοθετεί ορισμένα από τα βασικά αιτήματα της Ρωσίας στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης επιπλέον εδαφών από την Ουκρανία, του περιορισμού του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και της απαγόρευσης ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Το Reuters ανέφερε ότι το Κίεβο βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από την Ουάσινγκτον σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη ειρηνευτική διαπραγμάτευση και ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει το πλαίσιο της συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη.

Μια αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του αμερικανικού στρατού, που ταξίδευαν με την αντιπροσωπεία, περιέγραψαν τη συνάντηση ως επιτυχημένη και δήλωσαν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα» για την υπογραφή ενός εγγράφου μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή με τους ηγέτες των συμμάχων Βρετανίας, Γερμανίας και Γαλλίας, εμφανίστηκε προσεκτικός, ώστε ούτε να απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο ούτε να προσβάλει τους Αμερικανούς.

