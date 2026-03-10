Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε την Τρίτη ότι η «μαύρη βροχή» και οι τοξικές ενώσεις στην ατμόσφαιρα του Ιράν, μετά από πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα, υποστηρίζοντας την οδηγία του Ιράν που καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Η υγειονομική υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία διαθέτει γραφείο στο Ιράν και συνεργάζεται με τις αρχές για έκτακτες ανάγκες υγείας, δήλωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές για βροχή γεμάτη πετρέλαιο αυτή την εβδομάδα. Η Τεχεράνη «πνίγηκε» στον μαύρο καπνό τη Δευτέρα μετά το πλήγμα σε διυλιστήριο πετρελαίου, σε μια κλιμάκωση των επιθέσεων κατά των εγχώριων ενεργειακών αποθεμάτων του Ιράν στο πλαίσιο της εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Η μαύρη βροχή και η όξινη βροχή που τη συνοδεύει αποτελούν πράγματι κίνδυνο για τον πληθυσμό, κυρίως αναπνευστικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Christian Lindmeier, σε ενημέρωση τύπου στη Γενεύη.

Μέτρα προστασίας για τους πολίτες

Ερωτηθείς εάν ο ΠΟΥ υποστηρίζει την οδηγία για παραμονή στο σπίτι, ο Lindmeier απάντησε: «Δεδομένου του τι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή -οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και τα διυλιστήρια που επλήγησαν, προκαλώντας πυρκαγιές και σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του αέρα- είναι σίγουρα μια καλή ιδέα».

Ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν «μαζική απελευθέρωση τοξικών υδρογονανθράκων, οξειδίων του θείου και ενώσεων αζώτου στην ατμόσφαιρα». Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εισπνοή ή η επαφή με τον καπνό και τα σωματίδια μπορεί να προκαλέσει:

Πονοκεφάλους

Ερεθισμό στο δέρμα και τα μάτια

Δυσκολία στην αναπνοή

Μακροπρόθεσμα: Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ένα βίντεο που εστάλη στο Reuters από υπάλληλο του ΠΟΥ έδειχνε έναν συνάδελφό του να καθαρίζει ένα μαύρο υγρό στην είσοδο του γραφείου τους στην Τεχεράνη στις 8 Μαρτίου. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα το υλικό.

Ποιότητα του αέρα και καιρικές συνθήκες

Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι η μαύρη βροχή ήταν αποτέλεσμα ενός καιρικού συστήματος που έφερε βροχή, η οποία ενώθηκε με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα.

«Η βροχή αφύπνισε τον κόσμο», δήλωσε ο Akshay Deoras, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Reading. Ωστόσο, τόνισε ότι η μακροχρόνια έκθεση στον τοξικό αέρα είναι πιθανότατα μεγαλύτερος κίνδυνος, από τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να προστατευτούν μένοντας σε εσωτερικούς χώρους ή φορώντας μάσκες και καλύπτοντας το δέρμα τους όταν βρίσκονται έξω.

Αν και λείπουν δεδομένα για την ακριβή ποιότητα του αέρα στην περιοχή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ξηρές συνθήκες για το υπόλοιπο της εβδομάδας, κάτι που ίσως βελτιώσει την κατάσταση με την πάροδο του χρόνου. «Ο κίνδυνος έκθεσης μειώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δούμε νέα πλήγματα - αν υπάρξουν νέα χτυπήματα, αυτό θα είναι προβληματικό», κατέληξε.

