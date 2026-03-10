Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής της περιοχής του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση την Τρίτη ότι η Ουκρανία ελέγχει περίπου το 15-17% της περιοχής.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι ολόκληρη η περιοχή του Ντόνετσκ αποτελεί μέρος της Ρωσίας και ότι προστατεύεται από την «πυρηνική ομπρέλα» της.

Η Ουκρανία δηλώνει ότι δεν θα αναγνωρίσει ποτέ τον έλεγχο της Ρωσίας σε τμήματα του Ντόνετσκ και άλλων ουκρανικών περιοχών που ελέγχονται εν μέρει ή πλήρως από τη Ρωσία.

Η Ρωσία σπάνια δίνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το πόση ακριβώς έκταση εδάφους ελέγχει στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία που έδωσε ο Πουσίλιν δείχνουν ότι η Ρωσία ελέγχει το 83% έως 85% του Ντονέτσκ και επομένως περισσότερο από το 90% της περιοχής Ντόνμπας, η οποία αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ.

Πηγή: skai.gr

