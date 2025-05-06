Πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να φτάσει το Ισραήλ στην ανακατάληψη της Γάζας;

Το βράδυ της Κυριακής, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου ενέκρινε ομόφωνα νέο στρατιωτικό σχέδιο για την κατάληψη και την παραμονή του στρατού σε εκτάσεις της Γάζας, σηματοδοτώντας στροφή στη στρατηγική, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται εάν το Ισραήλ θα προχωρήσει σε πλήρη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή είσοδο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) σε περιοχές του βόρειου και του νότιου τμήματος της Γάζας και την επ’ αόριστον παραμονή τους εκεί, όπως δήλωσαν τη Δευτέρα Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Οι άμαχοι των περιοχών αυτών θα μετακινηθούν σε ζώνες που έχουν ήδη «καθαριστεί» και ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό, ενώ οι IDF θα επιχειρούν για την εκρίζωση της Χαμάς και την καταστροφή των σηράγγων της.

«Ο στρατός δεν θα εισέλθει και θα αποχωρήσει, επιστρέφοντας μόνο για στοχευμένες επιχειρήσεις, όπως στο παρελθόν», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του τη Δευτέρα. «Αυτό δεν το κάνουμε πλέον, δεν είναι αυτή η πρόθεση. Η πρόθεση είναι το αντίθετο».

Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε αν το σχέδιο οδηγεί τελικά σε πλήρη κατάληψη ή διοίκηση ολόκληρης της Γάζας, ένα πάγιο αίτημα τόσο των ακροδεξιών συμμάχων του που επιθυμούν την εκδίωξη 1,7 εκατομμυρίων Παλαιστινίων και την επαναφορά εβραϊκών εποικισμών, όσο και ορισμένων στρατιωτικών κύκλων που υποστηρίζουν πως μόνο μια πλήρης κατάληψη και μακροχρόνια επιχείρηση αντιμετώπισης ανταρτών μπορεί να εξαλείψει τη Χαμάς.

«Οι επιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν, χωρίς επίσημη απόφαση, σε μια ντε φάκτο κατοχή της Γάζας και την ανάληψη ευθύνης για τη μοίρα δύο εκατομμυρίων Παλαιστινίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διεθνή θέση του Ισραήλ, την οικονομία του και τον στρατό», δήλωσε ο πρώην βουλευτής και ερευνητής του Ινστιτούτου Εθνικών Σπουδών Ασφαλείας στο Τελ Αβίβ, Όφερ Σέλαχ. «Ο στρατός μπορεί πάντοτε να αποσυρθεί, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά οι πιθανότητες για μια τέτοια συμφωνία μειώνονται».

Εδώ και μήνες, Ισραηλινοί ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο πλήρους κατάκτησης της Γάζας, κάτι που, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο που συμμετείχε στον σχεδιασμό, θα απαιτούσε τουλάχιστον 60.000 στρατιώτες. Όμως αρκετοί στρατιωτικοί διοικητές αντιστάθηκαν στο σενάριο αυτό, λέγοντας ότι οι IDF δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για πλήρη έλεγχο της περιοχής, και ότι μια τέτοια εισβολή θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των 21 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς.

Το σχέδιο που εγκρίθηκε την Κυριακή είναι πιο περιορισμένο και προβλέπει σταδιακή προσέγγιση, με πολύ λιγότερους από 60.000 στρατιώτες, και χωρίς να καταληφθεί ολόκληρη η Λωρίδα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το σχέδιο θα ασκήσει σταδιακή πίεση στη Χαμάς, χωρίς να αποκλείει τις διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση επιπλέον ομήρων, ένα θέμα με μεγάλη πολιτική φόρτιση στο Ισραήλ.

Ωστόσο, ο ισχυρός Υπουργός Οικονομικών και ηγετική φυσιογνωμία των εποίκων, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει, ακόμη κι αν επιστραφούν οι όμηροι. Ένας από τους στόχους του πολέμου, είπε, πρέπει να είναι η προσάρτηση της Γάζας.

«Δεν θα υπάρξει υποχώρηση από τα εδάφη που κατακτήσαμε, ούτε καν με αντάλλαγμα ομήρους», δήλωσε σε συνέδριο τη Δευτέρα. «Μόλις μείνουμε στη Γάζα, μπορούμε να μιλήσουμε για την κήρυξη κυριαρχίας».

Αμέσως, η αντιπολίτευση προειδοποίησε ότι η νέα στρατηγική ανοίγει τον δρόμο για την προσάρτηση της Γάζας, όπως οραματίζονται ο Σμότριτς και ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, των οποίων την υποστήριξη χρειάζεται ο Νετανιάχου για να διατηρήσει τη συνοχή της κυβέρνησης.

«Αυτό δεν είναι πλέον μια προσωρινή επιχείρηση αλλά μια κίνηση που προετοιμάζει μόνιμη παρουσία στην περιοχή, μετατρέποντας τις φαντασιώσεις του Μπεν Γκβιρ και του Σμότριτς σε πραγματικότητα», δήλωσε ο Γιάιρ Γκολάν, αρχηγός του αριστερού κόμματος Δημοκράτες και απόστρατος στρατηγός. «Η ντε φάκτο κατοχή της Γάζας στο όνομα της ‘επιβίωσης της κυβέρνησης’ θα μας κοστίσει αίμα, τις ζωές των ομήρων, των στρατιωτών, την εξάντληση και κυρίως το ότι χάνουμε τον δρόμο μας».



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.