Περίπου 270 μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Βουλγαρίας εκτελούν αποστολές σε πέντε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και τρεις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Η παραδοσιακή τηλεδιάσκεψη με τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις εκτός της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα.

"Παραμονή της 6ης Μαΐου, Ημέρας της Ανδρείας και του Βουλγαρικού Στρατού, απευθύνομαι σε εσάς με αίσθημα ευγνωμοσύνης και εκτίμησης. Επιτελείτε το στρατιωτικό σας καθήκον με αποφασιστικότητα και συμβάλλετε στην ενίσχυση του κύρους του βουλγαρικού στρατού και της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ. Τόνισε ότι στο περίπλοκο διεθνές περιβάλλον η άψογη εκπλήρωση των καθηκόντων από τους Βούλγαρους που συμμετέχουν στις αποστολές και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία.

"Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τις προσπάθειές σας να διατηρήσετε την ειρήνη και την ασφάλεια στις περιοχές όπου σας στείλαμε. Ο περιορισμός της αστάθειας σε αυτές τις περιοχές, που προκλήθηκε από διάφορους παράγοντες, θα συνεχίσει να ελκύει την προσοχή μας, την προσοχή του ΝΑΤΟ όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι βουλγαρικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως σταθεροποιητικός παράγοντας μαζί με τους συμμάχους μας", δήλωσε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ναύαρχος Εμίλ Εφτίμοφ.

Φέτος, ο βουλγαρικός στρατός υποδέχεται την 6η Μαΐου με διαφορετική διάθεση, καθώς οι μακροχρόνιες προσδοκίες και οι σοβαρές προσπάθειες για τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς και να αποκτούν πραγματικές διαστάσεις, δήλωσε ο ναύαρχος Εφτίμοφ. "Αυξάνοντας τις αποδοχές των μελών των ενόπλων δυνάμεων, το κράτος δείχνει σεβασμό στο έργο και τις ευθύνες μας. Αυτό μας ενθαρρύνει να εργαζόμαστε ακόμα πιο σκληρά και με περισσότερα κίνητρα ώστε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας, να επανεξοπλίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον βουλγαρικό στρατό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας και θα τον επιδιώξουμε με αφοσίωση. Θα υπάρξουν δυσκολίες, αλλά θα τις ξεπεράσουμε", επισήμανε.

"Εκφράζω την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή μου σε εσάς για ό,τι κάνετε, στους ενστόλους - γυναίκες και άνδρες - που διοικείτε χιλιάδες μίλια μακριά. Σας ευχαριστώ που υπερασπίζεστε τα εθνικά συμφέροντα, που αγωνίζεστε και διατηρείτε την ειρήνη στις περιοχές όπου εκτελείτε τις αποστολές σας", δήλωσε ο υποστράτηγος Στάνιμιρ Χρίστοφ.

