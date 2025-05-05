Βατικανό: Αύριο η 12η Γενική Συνέλευση των Καρδιναλίων

Ολοκληρώθηκε στο Βατικανό η ενδέκατη Ακολουθία, παρουσία 170 καρδιναλίων εκ των οποίων οι 132 ήταν εκλέκτορες.

Η Ακολουθία άρχισε στις 17.00 και άνοιξε με μια κοινή προσευχή.

Εξετάστηκαν περίπου είκοσι ζητήματα επικεντρωμένα σε θέματα μείζονος ποιμαντικής και εκκλησιαστικής σημασίας.

«Στο επίκεντρο» τέθηκε μεταξύ άλλων το ζήτημα του εθνικισμού εντός της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

Συζητήθηκε η μετανάστευση, με τους μετανάστες να χαρακτηρίζονται ως «δώρο για την Εκκλησία», ενώ τονίστηκε η επείγουσα ανάγκη αρωγής στη στήριξης της πίστη τους στο πλαίσιο της κινητικότητας και των αλλαγών τις οποίες και αντιμετωπίζουν.

Οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι αναφέρθηκαν σε πολλά σημεία του διαλόγου ενώ υπήρξαν μαρτυρίες καρδιναλίων που προέρχονται από τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.

Η συζήτηση επανήλθε στο θέμα της πορείας της Συνόδου για τη συνοδικότητα, που θεωρείται ως συγκεκριμένη έκφραση μιας εκκλησιολογίας της κοινωνίας, στην οποία όλοι καλούνται να συμμετάσχουν, να ακούσουν και να διακρίνουν από κοινού.

Οι Καρδινάλιοι επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους και την ευθύνη τους να υποστηρίξουν τον νέο Πάπα, που καλείται να γίνει αληθινός πάστορας, οδηγός που ξέρει πώς να επεκταθεί πέρα από τα όρια της Καθολικής Εκκλησίας προωθώντας το διάλογο και οικοδομώντας σχέσεις με άλλους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς κόσμους.

Έγινε επίσης αναφορά στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει η εξάπλωση των αιρέσεων σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Σήμερα το απόγευμα, στο Παπικό Παρεκκλήσι, Πρώτη Λότζια του Αποστολικού Μεγάρου, ορκίστηκαν οι επίσημοι και το προσωπικό του Κονκλάβιου, εκκλησιαστικοί και λαϊκοί.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 19.00.

Η δωδέκατη Γενική Συνέλευση των Καρδιναλίων έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί στις 9.

Εξάλλου, το Βατικανό ανακοίνωσε ότι θα διακόψει κάθε δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας εντός της μικρής πόλης-κράτους κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου για την εκλογή νέου πάπα, διευκρινίζοντας πως δεν θα επηρεαστεί η πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ειδικότερα, θα απενεργοποιηθεί το σήμα όλων των παρόχων κινητής τηλεφωνίας εντός της επικράτειας του Βατικανού από τις 3 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα) της 7ης Μαΐου. Η τηλεφωνική επικοινωνία «θα αποκατασταθεί μετά την ανακοίνωση της εκλογής του νέου ποντίφικα», αναφέρει η δήλωση.

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι διευκρίνισε σε εκπροσώπους του Τύπου πως η διακοπή των τηλεφωνικών επικοινωνιών δεν θα επηρεάσει την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Χιλιάδες πιστοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία μπροστά στη βασιλική του Αγίου Πέτρου, περιμένοντας την ανακοίνωση του διαδόχου του πάπα Φραγκίσκου ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου.

Συνολικά, 132 καρδινάλιοι από όλον τον κόσμο θα κληθούν να αναδείξουν μέσω ψηφοφορίας τον επόμενο πάπα, πνευματικό ηγέτη 1,4 δισεκ. καθολικών σε όλον τον κόσμο. Η εκλογή διεξάγεται με απόλυτη μυστικότητα και οι καρδινάλιοι πρέπει να παραδώσουν τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας όταν εισέλθουν στο κονκλάβιο, υπενθύμισε ο Μπρούνι στους δημοσιογράφους.

