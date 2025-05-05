O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα κηρύξει τον πρωί της Τρίτης 6 Μαΐου, την έναρξη του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου στην Αττάλεια, με θέμα «Ξεκινώντας ξανά από τη Νίκαια: Η Σημασία της Ενσάρκωσης στη Σύγχρονη Θεολογία».

Το διήμερο συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία και φροντίδα της Μητροπόλεως Πισιδίας, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με την συνεργασία με Corpus International Association. Το συνέδριο πραγματοποείται με αφορμή τη 1.700ή επέτειο της Α' Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Στόχος του συνεδρίου είναι η αναζωογόνηση, κατά το πνεύμα των Αγίων Πατέρων της Νίκαιας, της αποστολής των θεολόγων στην Εκκλησία στο πλαίσιο του σημερινού πολιτισμού.

Το συνέδριο θα μεταδοθεί στο κανάλι της Μητρόπολης στο YouTube.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, προκειμένου την Τετάρτη 7 Μαΐου, να αναχωρήσει για προγραμματισμένη επίσκεψη στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

